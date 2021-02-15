Star TV Sefirin Kızı dizisi patır patır dökülüyor bu ayrılıkla her şey değişiyor! Tuba Büyüküstün yaramadı o geldi herkes gidiyor... Star TV ekranlarında pazartesi akşamları izleyiciyle buluşan Sefirin Kızı'nda ayrılık çanları aralıksız çalıyor.

Önceki Neslihan Atagül Doğulu'nun hastalığı nedeniyle diziye vedası ardından Gediz Işıklı'yı canlandıran Ura Kaygılaroğlu'nu gidişi derken Tuba Büyüküstün taze kan olmuştu. Ancak Tuba Büyüküstün'ün gelişi her şeyi değiştirdi. Sefirin Kızı dizisinde bir ayrılık daha yaşanacak. Pazartesi akşamı o ismi son kez izleyeceğiz.