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    • 15.02.2021 10:59
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    dizisi patır patır dökülüyor bu ayrılıkla her şey değişiyor! yaramadı o geldi herkes gidiyor

    Başrolünde ve 'ün yer aldığı ancak Neslihan Atagül'ün hastalığı nedeniyle yerini 'e bıraktığı dizisinde ayrılık rüzgarları devam ediyor. Hastalığı nedeniyle Neslihan Atagül'ün diziden ayrılmasının ardından, dizide Gediz karakterine hayat veren da veda etmişti. Henüz bu vedaların yankısı dinmemişken bir ayrılık daha geldi çattı. Tuba Büyüküstün'ün gelişi her şeyi değiştirince ayrılık kaçınılmaz oldu. İşte Sefirin Kızı'ndaki ayrılığın detayları.

    Star TV Sefirin Kızı dizisi patır patır dökülüyor

    Star TV Sefirin Kızı dizisi patır patır dökülüyor bu ayrılıkla her şey değişiyor! Tuba Büyüküstün yaramadı o geldi herkes gidiyor... Star TV ekranlarında pazartesi akşamları izleyiciyle buluşan Sefirin Kızı'nda ayrılık çanları aralıksız çalıyor.

    Önceki Neslihan Atagül Doğulu'nun hastalığı nedeniyle diziye vedası ardından Gediz Işıklı'yı canlandıran Ura Kaygılaroğlu'nu gidişi derken Tuba Büyüküstün taze kan olmuştu. Ancak Tuba Büyüküstün'ün gelişi her şeyi değiştirdi. Sefirin Kızı dizisinde bir ayrılık daha yaşanacak. Pazartesi akşamı o ismi son kez izleyeceğiz.

    Neslihan Atagül, Uraz Kaygılaroğlu derken Sefirin Kızı'nda bir ayrılık daha yaşandı. Tuba Büyüküstün'ün gelişi her şeyi değiştirdi.

    Star TV'nin sevilen dizisi Sefirin Kızı'nda köklü bir değişiklik yaşanıyor. Neslihan Atagül'ün hastalığı nedeniyle diziden ayrılmasının ardından başlayan değişim yeni bir ayrılıkla devam ediyor.

        Atagül'ün yerine Tuba Büyüküstün'ün gelmesi diziyi bambaşka bir hikayeye taşıdı. Senaryoda değişiklikler yapıldı. Uraz Kaygılaroğlu da diziye veda etti.

        Ancak Sefirin Kızı'nda esen ayrılık rüzgarları etkisini dindirmedi. Bir ismi daha son kez Sefirin Kızı'nda izleyeceğiz.

        Son olarak ise dizide Kahraman Boz karakterini canlandıran Bülent Şakrak, diziye veda etti. Ünlü oyuncu pazartesi akşamı ekrana gelecek bölümde son kez sevilen Sefirin Kızı'nda seyirci karşısına çıkacak.

            AKILLARA FİNAL YAPACAĞI İDDİASI GELDİ

            Başrollerini Engin Akyürek ve Tuba Büyüküstün'ün paylaştığı dizi, kısa zamanda yaşadığı kadro daralması ile gündeme düştü. Şakrak'ın ayrılığı ile dizinin yakın zamanda final yapacağı iddiası akıllara gelirken, dizinin sevenleri 3. ayrılık haberi karşısında şaşkınlık yaşadı.

            PEKİ, BÜLENT ŞAKRAK KİMDİR?

            26 Ağustos 1977 tarihinde İstanbul'da doğmuştur.1996 yılında Kartal Sanat İşliği Tiyatrosu'nda gençlik ve çocuk oyunlarında rol alarak tiyatroya başladı. 1998 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümünde eğitimine başladı. Daha sonra Müjdat GezenTiyatrosu ve Yayla Sanat Merkezi Tiyatrosu'nda çalıştı. 2004 yılından sonra "Kent Oyuncuları" tiyatrosunda çalıştı. 2014 yılında oyuncu ve manken Azra Akın başrolde olduğu ve Bülent Şakrak'ın kötü adamı oynadığı, yapımcılığını Halil Sezai'nin üstlendiği, senaryosunu Çağlayan Neyman'ın yazdığı, yönetmenliğini Emrah Sönmez'in gerçekleştirdiği "Çilek" filminin çekimleri Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yapıldı.

            Bülent Şakrak, 2009 yılında 'Eyvah Eyvah' filminde ve 2008 yılında 'Eşref Saati' dizisinde birlikte rol aldığı oyuncu Özge Borak ile 2006 yılında evlendi. 25 Ekim 2010 tarihinde boşandılar. 19 Aralık 2015 tarihinde Ceyda Düvenci ile evlendi. Bülent Şakrak, Med Yapımın yapımcılığını üstlendiği ve 2014 yılında televizyonda yayınlanan X Factor ya da orijinal ismi ile The X Factor televizyon şarkı yarışmasının sunuculuğunu üstlenmiştir.

                2014 yılında yapımcılığını Halil Sezai'nin yaptığı "Çilek" adlı sinema filmindeHalil Sezai, İlker Aksum, Azra Akın, Bülent Şakrak, Selen Öztürk ile başrolde oynadı.
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                Haberler Televizyon Star TV Sefirin Kızı dizisi patır patır dökülüyor bu ayrılıkla her şey değişiyor! Tuba Büyüküstün yaramadı o geldi herkes gidiyor