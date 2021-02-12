Akıncı'nın erkek oyuncuları şıkır şıkır! Her bir oyuncu karakteri yansıtan stillerle özel olarak giydiriliyor

'Akıncı' dizisinde Şükrü Özyıldız'ın canlandırdığı 'Akıncı'nın kostümü kadar dizinin erkek karakterlerinin kıyafetleri de ilgi çekici. Başarılı oyuncu kadrosunun kostümleri hazırlanırken, hepsiyle birebir çalışılarak oynayacakları karakterlere özel farklı stiller yaratıldı. Metin Birinci'nin imzasını taşıyan kostümler için, karakter analizi, renk ve doku uyumu, oyuncuların fiziksel görünümleri, her karakterin sosyal ve ruhsal durumları da göz önüne alınarak uzun ve sıkı bir çalışma gerçekleştirildi. Kıyafetlerin bir çoğu Matin Berenjian atölyesinde dikildi. Ayrıca Barrus London, La Melanj ve aksesuarda Mon Reve bijuteri gibi markalarınında özel dokunuşları oldu.

CÜNEYT YILMAZ BAYRAKTAR

DİNAMİK ve asi bir polis olan 'Cüneyt', operasyonlardaki ataklığı ile dikkati çekiyor. Bu fiziksel hareketliliği korurken fit ve sportif bir tarzı olmasına özen gösterildi. Geçmişe ve çocukluğuna olan bağı, üzerinden hiç çıkarmadığı eski bir deri ceketle gösterildi. İçindeki karanlık taraf ise stilinde koyu renkler kullanılarak yansıtıldı.

ORHAN

TOLGA TEKİN

KARAKTERIN geçmişinin bir asker olması, stili şekillendiren en büyük etken oldu. Askeri giyim tarzının ve kalıplarının günlük yaşama uyarlanmış hali 'Orhan' karakteriyle ekrana taşındı.

CEVDET

YILDIRAY ŞAHİNLER

DIZININ en karanlık ve en zengin karakteri olan 'Cevdet', karanlık dünyasını gizlemek için çok temiz ve şık bir görüntüye sahip. Oyuncunun, özel dikim beyaz gömlekleri, kolalı mendilleri, fit modern takım elbiseleri, bakımlı ayakkabılarıyla kombinlendi.

KÖKSAL

SERMET YEŞİL

BIR diğer önemli ve karanlık karakterlerden olan 'Köksal', birlikte çalıştığı 'Cevdet'ten bağımsız özel bir karakter. 'Cevdet'ten farklı bir şekilde daha rahat ve casual bir tarza sahip. Tüm kombinleri ile uyumlu kasketleri ise onun adeta imzası.

AKINCI'DA BU HAFTA...

Yücel'in ölümünün ardından hem Kemal hem Akıncı bu infazın arkasında kimin olduğunun peşine düşerler. Nergis, elindeki kanıtla Cüneyt'i köşeye sıkıştırmaya başlar. Kemal ise Cüneyt'in kimlere çalıştığını öğrenmeye çalışır.

Amerika'dan gelen Türk bir profesör ülke gündemini meşgul ederken Cevdet profesörü ortadan kaldırmak için Gizli Yapı'dan emir alır. Ama önündeki en büyük engel Akıncı'dır.

Akıncı, profesörü kurtarmak için harekete geçerken kendisini hiç beklemediği bir tuzağın içinde bulur.