İstanbul Boğazının en güzel semtlerinden olan Kuzguncuk başta olmak üzere tarihi semtlerde çekimler gerçekleştirilen Akıncı 7. bölüm ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Atv'nin reyting rekorlarını altüst eden dizisi Akıncı 7. bölüm fragmanında Şükrü Özyıldız'ın aksiyon dolu sahneleri dikkat çekiyor.

Heyecanın tavan yapacağı Akıncı 7. bölümde kendisini beklemediği bir tuzaın içinde bulan Akıncı, kurtulabilecek mi yoksa kimliği ortaya mı çıkacak?