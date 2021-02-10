İstanbul Boğazının en güzel semtlerinden olan Kuzguncuk başta olmak üzere tarihi semtlerde çekimler gerçekleştirilen Akıncı 7. bölüm ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Atv'nin reyting rekorlarını altüst eden dizisi Akıncı 7. bölüm fragmanında Şükrü Özyıldız'ın aksiyon dolu sahneleri dikkat çekiyor.
Heyecanın tavan yapacağı Akıncı 7. bölümde kendisini beklemediği bir tuzaın içinde bulan Akıncı, kurtulabilecek mi yoksa kimliği ortaya mı çıkacak?
AKINCI 7. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Yücel'in ölümünün ardından hem Kemal hem Akıncı bu infazın arkasında kimin olduğunun peşine düşerler. Nergis, elindeki kanıtla Cüneyt'i köşeye sıkıştırmaya başlar. Kemal ise Cüneyt'in kimlere çalıştığını öğrenmeye çalışır.
Amerika'dan gelen Türk bir profesör ülke gündemini meşgul ederken Cevdet profesörü ortadan kaldırmak için Gizli Yapı'dan emir alır. Ama önündeki en büyük engel Akıncı'dır.