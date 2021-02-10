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    • 10.02.2021 18:08
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    tuzağa düşüyor! Yeni bölümde süper kahraman Akıncı'nın kimliği ortaya mı çıkıyor?

    tuzağa düşüyor! Akıncı 7. bölüm büyük bir heyecanla bekleniyor. Süper kahraman Akıncı'nın kimliği ortaya mı çıkıyor? Başrollerini ve Büşra Develi'nin paylaştığı Akıncı 7. bölüm fragmanı izleyicide meraklı bekleyişi daha da arttırdı. Yayınlandığı ilk günden itibaren reytingleri sallayan Akıncı 7. bölümde Amerika’dan gelen Türk bir profesör ülke gündemini meşgul ederken Cevdet profesörü ortadan kaldırmak için Gizli Yapı’dan emir alır. Ama önündeki en büyük engel Akıncı’dır. Kendisini bir anda hiç beklemediği bir tuzağın içinde bulan Akıncı'nın kimliğinin ortaya çıkıp çıkmayacağı merak ediliyor.

    Beklenmeyen hamle! Akıncı tuzağa düşüyor

    İstanbul Boğazının en güzel semtlerinden olan Kuzguncuk başta olmak üzere tarihi semtlerde çekimler gerçekleştirilen Akıncı 7. bölüm ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Atv'nin reyting rekorlarını altüst eden dizisi Akıncı 7. bölüm fragmanında Şükrü Özyıldız'ın aksiyon dolu sahneleri dikkat çekiyor.

    Heyecanın tavan yapacağı Akıncı 7. bölümde kendisini beklemediği bir tuzaın içinde bulan Akıncı, kurtulabilecek mi yoksa kimliği ortaya mı çıkacak?

    AKINCI 7. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

    Yücel'in ölümünün ardından hem Kemal hem Akıncı bu infazın arkasında kimin olduğunun peşine düşerler. Nergis, elindeki kanıtla Cüneyt'i köşeye sıkıştırmaya başlar. Kemal ise Cüneyt'in kimlere çalıştığını öğrenmeye çalışır.

    Amerika'dan gelen Türk bir profesör ülke gündemini meşgul ederken Cevdet profesörü ortadan kaldırmak için Gizli Yapı'dan emir alır. Ama önündeki en büyük engel Akıncı'dır.
        Haberler Televizyon Akıncı tuzağa düşüyor! Yeni bölümde süper kahraman Akıncı'nın kimliği ortaya mı çıkıyor?