SURVİVOR'DA İLETİŞİM OYUNUNU KİM KAZANDI?

Yarışmacıların yakınları ile iletişim kurmasını sağlayan Survivor iletişim oyunu heyecan dolu anlara sahne oldu. Ailelerinden gelen fotoğraflı mesajları görebilmek için ünlüler ve gönüllüler takımı parkurda adeta canını dişine taktı. Yarışmacılar oyun sırasında, parkurun başında bir küpü çevirerek ardından da dört küpü taşıyarak finalde atış alanı yerleştirmeye çalıştı.

Nefes kesen oyunda Poyraz - Barış karşılaşmasında Gönüllüler kazanıp skor 9-7 olunca iki takımın en iyi yarışmacıları belirlendi. Ünlülerden Melis ve Batuhan, Gönüllüler takımından Aleyna ve Poyraz karşılaşması oyunun kaderini belirledi. Melis, takımına iletişim oyununu kazandıran sayıyı alınca böylece kazanan 10'a7 skorla ünlüler oldu. Ünlüler takımı yakınlarından gelen mesajla duygusal anlar yaşadı.