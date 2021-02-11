Survivor Ayşe kimdir? Survivor Gönüllüler kadrosundaki Ayşe Yüksel kaç yaşında, nereli, mesleği ne? sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıkça sorgulanan bilgiler arasında yer alıyor. Adadaki kendine güvenli konuşmaları, dobra tartışmaları ve parkurlardaki başarılı mücadelesi ile ön plana çıkan Survivor Ayşe'nin gerçek hayatına dair bilgiler de merak ediliyor. İşte detaylar…
SURVİVOR 2021 AYŞE YÜKSEL KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?
Ayşe Yüksel 20 yaşındadır. Survivor 2021 yarışmacısı Ayşe Yüksel Düzceli. 23 Mayıs 2000 doğumlu olan Yüksel, Düzce Üniversitesi'nde spor yöneticiliği bölümünde okuyor. Üniversite 2. sınıf öğrencisi olan yarışmacı, ortaokulda masa tenisi eğitimine başladı, o yıllarda başladığı halterde başarıyı yakaladı ve genç kategorisinde Türkiye'de 3. oldu.
Halterle bir yıl ilgilenen Survivor Ayşe daha sonra voleybol oynamaya başladı. 6 yıl mahalli ligde voleybola devam ederken tenis antrenörlüğü yaptı. 4 yıldır tenis antrenörlüğünü sürdürüyor. Ayşe Yüksel'in Instagram hesabı ise 'ayseyukselofficiall' olarak bilinmektedir.