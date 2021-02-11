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    • 11.02.2021 18:38
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    • 11.02.2021 18:38
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    Gündemde özellikle akşam saatlerinde ? Sorusunun yanıtı merakla araştırılmaya başlandı. 2021 sezonuna bomba gibi başlayan yarışmada birbirinden iddialı yarışmacılar dikkat çekiyor. Bunlardan biri de Ayşe oluyor ve özel hayatına dair detaylar merak konusu oluyor. Peki , , ? işte ayrıntılar…

    takvim.com.tr
    Survivor Ayşe kimdir?

    Survivor Ayşe kimdir? Survivor Gönüllüler kadrosundaki Ayşe Yüksel kaç yaşında, nereli, mesleği ne? sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıkça sorgulanan bilgiler arasında yer alıyor. Adadaki kendine güvenli konuşmaları, dobra tartışmaları ve parkurlardaki başarılı mücadelesi ile ön plana çıkan Survivor Ayşe'nin gerçek hayatına dair bilgiler de merak ediliyor. İşte detaylar…

    SURVİVOR 2021 AYŞE YÜKSEL KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

    Ayşe Yüksel 20 yaşındadır. Survivor 2021 yarışmacısı Ayşe Yüksel Düzceli. 23 Mayıs 2000 doğumlu olan Yüksel, Düzce Üniversitesi'nde spor yöneticiliği bölümünde okuyor. Üniversite 2. sınıf öğrencisi olan yarışmacı, ortaokulda masa tenisi eğitimine başladı, o yıllarda başladığı halterde başarıyı yakaladı ve genç kategorisinde Türkiye'de 3. oldu.

    Halterle bir yıl ilgilenen Survivor Ayşe daha sonra voleybol oynamaya başladı. 6 yıl mahalli ligde voleybola devam ederken tenis antrenörlüğü yaptı. 4 yıldır tenis antrenörlüğünü sürdürüyor. Ayşe Yüksel'in Instagram hesabı ise 'ayseyukselofficiall' olarak bilinmektedir.

        SURVİVOR'DA İLETİŞİM OYUNUNU KİM KAZANDI?

        Yarışmacıların yakınları ile iletişim kurmasını sağlayan Survivor iletişim oyunu heyecan dolu anlara sahne oldu. Ailelerinden gelen fotoğraflı mesajları görebilmek için ünlüler ve gönüllüler takımı parkurda adeta canını dişine taktı. Yarışmacılar oyun sırasında, parkurun başında bir küpü çevirerek ardından da dört küpü taşıyarak finalde atış alanı yerleştirmeye çalıştı.

        Nefes kesen oyunda Poyraz - Barış karşılaşmasında Gönüllüler kazanıp skor 9-7 olunca iki takımın en iyi yarışmacıları belirlendi. Ünlülerden Melis ve Batuhan, Gönüllüler takımından Aleyna ve Poyraz karşılaşması oyunun kaderini belirledi. Melis, takımına iletişim oyununu kazandıran sayıyı alınca böylece kazanan 10'a7 skorla ünlüler oldu. Ünlüler takımı yakınlarından gelen mesajla duygusal anlar yaşadı.

        SURVİVOR NEREDE ÇEKİLİYOR?

        Survivor geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da Dominik Cumhuriyeti'nde çekiliyor. Tropik iklimin hakim olduğu Dominik Cumhuriyeti'nde yılık ortalama sıcaklık 26 derece olarak biliniyor.

        DOMİNİK CUMHURİYETİ NEREDE?

        Dominik Cumhuriyeti Karayiplerdeki Hispanyola adasında yer alan bir ülkedir. Hispanyola, Porto Riko'nun batısında, Küba ve Jamaika'nın doğusunda yer alır. Venezuela ile deniz sınırı vardır. Adanın batı kısmında Haiti bulunur. Dominik Cumhuriyeti ile Dominika karıştırılmamalıdır.
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