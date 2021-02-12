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    • 12.02.2021 10:58
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    • 12.02.2021 10:58
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    'ın Dominik rüyası tedavülden kalkacak denilmişti! Açıklama ilk ağızdan geldi Survivor Türkiye'de mi çekilecek?

    14 sezondur yayın hayatına devam eden, ilk sezonları 'da, sonrasında günümüze kadar olan sezonları 'nde çekilen yoluna hızla devam ederken flaş bir iddia ortaya atıldı. İddialara göre artan masraf yüzünden Survivor artık Türkiye'de çekilecekti. İddialara sadece bununla sınırlı kalmadı. Bu doğrultuda Survivor için Türkiye'de bir arazi satın alındığı bile ileri sürüldü. Peki izleyiciyi ekran başına çeken ve bunda Dominik Cumhuriyet'nin doğal güzelliklerinin de etkisi olan Survivor Türkiye'de hangi ilde çekilecek? İşte iddianın ayrıntıları ve ilk açıklama.

    Survivor Türkiye'de mi çekilecek işte ilk ağızdan açıklama

    Survivor'ın Dominik rüyası tedavülden kalkacak denilmişti! Açıklama ilk ağızdan geldi Survivor Türkiye'de mi çekilecek? Çekimlerine ilk önce Panama'da sonrasında Dominik Cumhuriyeti'nde devam edilen Survivor'ın okyanus rüyası tarihe mi gömülüyor? 14 sezondur izleyici karşısına çıkan Survivor hakkında herkesi şaşırtan bir iddia ortaya atıldı. Atılan iddialara göre artan maaliyetler nedeniyle Survivor'ın çekim mekanında değişikliğe gidilecek. İşte o iddianın ayrıntıları ve açıklama.

    Uzun yıllardır Dominik Cumhuriyeti'nde çekilen Survivor'ın kalabalık bir yapım ekibi ve yarışmacı grubuna sahip olması yüksek maliyetlerin masaya yatırılmasına neden olduğu ileri sürülmüştü.

    Hatta Acun Ilıcalı'nın giderleri azaltmak için yarışmayı Türkiye'de çekmeye karar verdiği iddia edildi.

        "50 DÖNÜMLÜK ARAZİ ALDI" İDDİASI

        Acun Ilıcalı'nın çekimleri Türkiye'ye taşıyacağı, bunun için ise Düzce'nin Gölormanlı köyünde 50 dönümlük bir çiftlik arazisini 18 milyon TL'ye satın aldığı konuşulmaya başlandı.

        Yerel gazetelerde ve internet sitelerinde satışın gerçekleştiği konusunda da haberler paylaşılmaya başlandı.

        Ancak çok geçmeden bu iddialara açıklama geldi.

            İDDİALAR ASILSIZ ÇIKTI

            Ancak çıkan haberlerin ardından açıklama yapan Acun Medya şirketi, arsa haberlerinin doğruluğu yansıtmadığını böyle bir girişimlerinin olmadığını belirtti.
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