Survivor'ın Dominik rüyası tedavülden kalkacak denilmişti! Açıklama ilk ağızdan geldi Survivor Türkiye'de mi çekilecek? Çekimlerine ilk önce Panama'da sonrasında Dominik Cumhuriyeti'nde devam edilen Survivor'ın okyanus rüyası tarihe mi gömülüyor? 14 sezondur izleyici karşısına çıkan Survivor hakkında herkesi şaşırtan bir iddia ortaya atıldı. Atılan iddialara göre artan maaliyetler nedeniyle Survivor'ın çekim mekanında değişikliğe gidilecek. İşte o iddianın ayrıntıları ve açıklama.
Uzun yıllardır Dominik Cumhuriyeti'nde çekilen Survivor'ın kalabalık bir yapım ekibi ve yarışmacı grubuna sahip olması yüksek maliyetlerin masaya yatırılmasına neden olduğu ileri sürülmüştü.
Hatta Acun Ilıcalı'nın giderleri azaltmak için yarışmayı Türkiye'de çekmeye karar verdiği iddia edildi.