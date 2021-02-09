Bahar Candan elendi mi? Doya Doya Moda Bahar Candan neden yok?

Bahar Candan neden yok? Doya Doya Moda Bahar Candan elendi mi? Hafta içi her gün yayınlanan moda ve magazin programı Doya Doya Moda'nın dikkat çeken yarışmacısı Bahar Candan programın yeni bölümünde yer almadı. İzleyiciler de Bahar Candan'ın elenip elenmediğini merak etmeye başladı.
BAHAR CANDAN ELENDİ Mİ?
Doya Doya Moda'da geçen hafta erkeklerde pota olmadı. Yani erkeklerde eleme yapılmadı.
Ahmet izin alarak yarışmadan ayrıldı. İzni bittikten sonra Ahmet yarışmaya devam edecek. Seray Sever açıklamasında bu hafta Bahar ve Selin'in elendiğini söyledi.
BAHAR CANDAN KİMDİR?
Doya Doya Moda yarışmacısı Bahar Candan, 17 Şubat 1998 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Kendisini de ünlü yapan İşte Benim Stilim ile adını duyuran Nihal Candan'ın kardeşidir.
Yardımcı Doçent Doktor Hakan Candan'ın ortanca kızı olan Bahar Candan, lisansını hukuk bölümünde sürdürüyor.