Bahar Candan elendi mi? Doya Doya Moda Bahar Candan neden yok?

Bahar Candan neden yok? Doya Doya Moda Bahar Candan elendi mi? Hafta içi her gün yayınlanan moda ve magazin programı Doya Doya Moda'nın dikkat çeken yarışmacısı Bahar Candan programın yeni bölümünde yer almadı. İzleyiciler de Bahar Candan'ın elenip elenmediğini merak etmeye başladı.