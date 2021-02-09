Sen Kimsin film konusu nedir? Sen Kimsin oyuncuları kimler? Ne zaman çekildi? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulananlar arasında yer alıyor. Televizyonların sevilen yüzü komedi şovlarıyla da tanınan Tolga Çevik'in başrolde yer aldığı 2012 yılında vizyona giren ve ilgiyle izlenen Sen Kimsin filmi bu akşam televizyon ekranlarında olacak. İzleyicilerin merak ettiği detayları derledik.
SEN KİMSİN FİLMİ KONUSU NEDİR?
Tekin ve emekli trafik polisi yardımcısı İsmail, kaybolan bir kızı bulmak için, hayatları pahasına her türlü tehlikeyi göze alır. Sıradan bir kayıp kız vakasının peşinde başlayan hikaye, hesaplaşmaların, oyun içinde oyunların geliştiği bir maceraya dönüşür. Kim masum, kim suçlu birbirine karışır.
SEN KİMSİN FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?
Sen Kimsin filminin çekimleri İstanbul'un Yenikapı, Kuruçeşme, Fatih, Seyrantepe, Karaköy, İstinye, Eminönü, Kasımpaşa, Kartal gibi çeşitli semtlerinde yapıldı.
SEN KİMSİN OYUNCULARI KİMLER?
Sen Kimsin filminde Tolga Çevik, Köksal Engür, Pelin Körmükçü, Toprak Sergen ve Zeynep Özder gibi isimlerin rol alıyor.
TOLGA ÇEVİK KİMDİR?
Tolga Çevik 12 Mayıs 1974 yılında İstanbul'da doğan, Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, komedyendir. Tolga Çevik 12 Mayıs 1974 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Bahariye İlkokulu'nu bitirmesinin ardından Özel Doğuş Lisesi'nde ortaokulu ve liseyi bitiren Çevik ilk defa bu okulda tiyatro çalışmalarında bulunmuştur. Liseler arası yarışmalarda en iyi oyuncu ödüllerini almıştır. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı sınavını kazanamaması üzerine Yeditepe Oyuncuları adlı tiyatroya katıldı. 1996 yılında Central Missouri State Üniversitesi'nin Tiyatro Anasanat Dalı Oyunculuk bölümünden mezun olmuş ve eğitimi sırasında Amerikalı aktör Robin Williams'tan eğitim almıştır.Tolga Çevik, Cem Yılmaz'ın kardeşi Özge Yılmaz ile 2004 yılında evlenmiştir. Bir kız (Tuna) ve bir erkek (Tan) adında iki çocuğu vardır.Komedi Dükkanı adlı programı TV8 daha sonra TRT ve Star TV'de 2010-2011 sezonunda açmıştır. 15 Haziran 2011 tarihinde program "Yolun Sonu" adlı bir bölüm ile noktalanmıştır. Arkadaşım Hoşgeldin adlı Avrupa turnesini bitirdikten sonra, 31 Aralık 2013 den itibaren Kanal D'de yayınlanan Arkadaşım Hoşgeldin oyunu 2015 Ocak ayında final yapmıştır. 2016'da ise "Müdür Ne'aptın " final yapmıştır. Şimdilerde Exxen'de yayınlanacak Tolgshow Filtresiz ile adından söz ettirmektedir.