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    • 09.02.2021 14:35
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    çileden çıktı o adamı yayından aldı! Şoförüne kaçan 4 torunlu hamile mi? Peş peşe kan donduran iddia...

    9 Şubat 2021 Atv canlı yayınında çileden çıktı. Şoförü tarafından kaçırıldığı iddia edilen 4 torunlu olayı herkesi şoke etti. Şoför Muammer tarafından kaçırıldığı iddia edilen Sevgi Kıranlı'nın hamile olduğu ve kendisini zorla kaçırttığı iddia edildi. Canlı yayında yaşanan gelişmeler sırasında hem Davut hem de 'in arkadaşı olduğunu iddia eden ismini vermek istemeyen bir izleyicinin "Muammer karısını dövemez, korkar. Dövmüşse de kadın hak etmiştir de dövmüştür" sözleri üzerine başarılı televizyoncu Müge Anlı, "Sen kimsin de karını dövmve hakknı kendinde buluyorsun! Alın şunu yayından" diyerek tepki gösterdi. Şoförüyle kaçan 4 torunlu Sevgi Kıranlı olayında daha önce yaşlı bir adamın cinsel organının yakıldığı iddiası ise izleyiciyi bir kez daha şoke etti.

    Müge Anlı çileden çıktı o adamı yayından aldı!

    3 çocuğunu bırakıp, 4 torun sahibi Sevgi Kıranlı'yı kaçırdığı iddia edilen şoför Muammer hakkında ortaya atılan iddialar şoke etti. 3 aydır eşinden haber alamayan Semiha Cambaz ve Davut Kıranlı, eşlerini aramak için Atv canlı yayınına katıldı. Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında yaşananları anlatan ikili herkesi şoke etti. Canlı yayına gelen telefon bağlantıları ise olayın perde arkasında yaşanan kan donduran detayları ortaya çıkardı.

    Muammer Bey'in eşi Semiha Hanım yayına katıldı. Semiha Hanım eşiyle arasının çok iyi olduğunu 5-6 ay önce birlikte çektiği pozu yayında gösterdi. Semiha Hanım eşiyle arasının çok iyi olduğunu aralarına kimse giremeyeceğini eşiyle bir gün bile ayrı kalamadıklarını söyledi.

    Semiha Hanım eşinin Davut'un köydeki evini yapmaya gittiğini evden çıkarken telefonunu kapattığını eve dönünce telefonunu açtığını bunu kendisine sorunca ise dayak yediğini bu ilişkinin fındık zamanı başladığını bildiğini anlattı. Davut Bey eşiyle Muammer'in ayrı bahçelerde çalıştıklarını sadece 20 gün beraber çalıştıklarını o esnada karısının kandırıldığını ileri sürdü.

    35 yıllık eşi Sevgi Kıranlı'nın eve dönmesini isteyen Davut Kıranlı'nın eşi Sevgi Kıranlı hakkında ortaya atılan iddialar şoke etti. ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı 9 Şubat salı günü ekranlara gelen bölümde büyük şok yaşandı! Davut isimli kişinin eşi Sevgi, 3 çocuklu soförü tarafından kaçırıldığı iddia ediliyordu.

        35 yıllık eşi Sevgi Kıranlı'nın evine dönmesini isteyen Davut, eşinin Trabzonda olduğunu ve ikilinin kendilerini evli olarak tanıttıklarını canlı yayında öğrendi. Ancak büyük bomba kaçırılan adamdan geldi!

        CİNSEL ORGANINI YAKTILAR!

        İddiaya göre Sevgi'yi kaçıran Muammer Bey'in babasını ağaca bağladılar ve cinsel organını yaktılar. Yaşlı adam ise olaydan 1 yıl sonra vefat etti. Tüm yaşananların ardından Davut'un halen eşini istemesinin ardından Müge Anlı "Allah herkese senin gibi eş nasip etsin" dedi.

        Kaçan eşlerini geri isteyen Semiha ve Davut izleyenleri ekran başına kilitledi. Muammer isimli soförün cezaevi arkadaşı telefonla bağlanarak Sevgi Hanım'ın hamile olduğunu ve bu yüzden kendisini zorla kaçırttığını ifade etti.

            Canlı yayında yaşanan gelişmeler sırasında hem Davut hem de Muammer Bey'in arkadaşı olduğunu iddia eden ismini vermek istemeyen bir izleyicinin "Muammer karısını dövemez, korkar. Dövmüşse de kadın hak etmiştir de dövmüştür" sözleri üzerine başarılı televizyoncu Müge Anlı, "Sen kimsin de karını dövmve hakknı kendinde buluyorsun! Alın şunu yayından" diyerek tepki gösterdi.
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            Haberler Televizyon Müge Anlı çileden çıktı o adamı yayından aldı! Şoförüne kaçan 4 torunlu Sevgi Kıranlı hamile mi? Peş peşe kan donduran iddia...