3 çocuğunu bırakıp, 4 torun sahibi Sevgi Kıranlı'yı kaçırdığı iddia edilen şoför Muammer hakkında ortaya atılan iddialar şoke etti. 3 aydır eşinden haber alamayan Semiha Cambaz ve Davut Kıranlı, eşlerini aramak için Atv canlı yayınına katıldı. Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında yaşananları anlatan ikili herkesi şoke etti. Canlı yayına gelen telefon bağlantıları ise olayın perde arkasında yaşanan kan donduran detayları ortaya çıkardı.

Muammer Bey'in eşi Semiha Hanım yayına katıldı. Semiha Hanım eşiyle arasının çok iyi olduğunu 5-6 ay önce birlikte çektiği pozu yayında gösterdi. Semiha Hanım eşiyle arasının çok iyi olduğunu aralarına kimse giremeyeceğini eşiyle bir gün bile ayrı kalamadıklarını söyledi.