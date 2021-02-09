3 çocuğunu bırakıp, 4 torun sahibi Sevgi Kıranlı'yı kaçırdığı iddia edilen şoför Muammer hakkında ortaya atılan iddialar şoke etti. 3 aydır eşinden haber alamayan Semiha Cambaz ve Davut Kıranlı, eşlerini aramak için Atv canlı yayınına katıldı. Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında yaşananları anlatan ikili herkesi şoke etti. Canlı yayına gelen telefon bağlantıları ise olayın perde arkasında yaşanan kan donduran detayları ortaya çıkardı.
Muammer Bey'in eşi Semiha Hanım yayına katıldı. Semiha Hanım eşiyle arasının çok iyi olduğunu 5-6 ay önce birlikte çektiği pozu yayında gösterdi. Semiha Hanım eşiyle arasının çok iyi olduğunu aralarına kimse giremeyeceğini eşiyle bir gün bile ayrı kalamadıklarını söyledi.
Semiha Hanım eşinin Davut'un köydeki evini yapmaya gittiğini evden çıkarken telefonunu kapattığını eve dönünce telefonunu açtığını bunu kendisine sorunca ise dayak yediğini bu ilişkinin fındık zamanı başladığını bildiğini anlattı. Davut Bey eşiyle Muammer'in ayrı bahçelerde çalıştıklarını sadece 20 gün beraber çalıştıklarını o esnada karısının kandırıldığını ileri sürdü.
35 yıllık eşi Sevgi Kıranlı'nın eve dönmesini isteyen Davut Kıranlı'nın eşi Sevgi Kıranlı hakkında ortaya atılan iddialar şoke etti. ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı 9 Şubat salı günü ekranlara gelen bölümde büyük şok yaşandı! Davut isimli kişinin eşi Sevgi, 3 çocuklu soförü tarafından kaçırıldığı iddia ediliyordu.