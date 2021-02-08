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    • 08.02.2021 10:26
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    CANLI YAYIN İZLE 8 Şubat 2021 Pazartesi| ATV linki YOUTUBE 'nın filmini aratmayan hikayesi...

    canlı yayında bugün (8 Şubat 2021) neler yaşanıyor? 'nın filmini aratmayan hikayesi Türkiye'yi ekran başına kilitleyecek. Kendisini hastanede bırakıp giden annesi 'nu arayan Burcu Tolga Müge Anlı canlı yayınında... 5 yıldır kayıp bir adam, silahlı kahvehane baskını, intikam iddiası, cinayet şüphesi... 37 yaşındaki 'a ne oldu? Cinayete mi kurban gitti? Hepsi ve daha fazlası canlı yayınında.

    Müge Anlı ATV CANLI YAYIN İZLE 8 Şubat 2021 Pazartesi| ATV linki YOUTUBE Burcu Tolga'nın Yeşilçam filmini aratmayan hikayesi...

    canlı yayınını aşağıdaki linke tıklayarak izleyebilirsiniz... Müge Anlı'nın bugünkü canlı yayınında (8 Şubat 2021) neler yaşanıyor? Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...

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    5 yıldır kayıp bir adam, silahlı kahvehane baskını, intikam iddiası, cinayet şüphesi... 37 yaşındaki 'a ne oldu?

    Dünyaya geldiği hastanede terk edildi, annesini bulup öyküsünü öğrenmek isteyen genç bir kadın!

    1989'da İstanbul 'e bağlı İncirli semtindeki hastanede terk edilen annesini arıyor. Burcu Tolga'nın vasisi Müge Anlı canlı yayınında tüm bildiklerini anlattı. 17 yaşlarında olduğunu ve kızını ağlaya ağlaya verdiği ortaya çıkan Burcu'nun annesi Müge Anlı canlı yayınında aranıyor.

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    Haberler Televizyon Müge Anlı ATV CANLI YAYIN İZLE 8 Şubat 2021 Pazartesi| ATV linki YOUTUBE Burcu Tolga'nın Yeşilçam filmini aratmayan hikayesi...