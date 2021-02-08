Müge Anlı ATV CANLI YAYIN İZLE 8 Şubat 2021 Pazartesi| ATV linki YOUTUBE Burcu Tolga'nın Yeşilçam filmini aratmayan hikayesi...

Müge Anlı canlı yayınını aşağıdaki linke tıklayarak izleyebilirsiniz... Müge Anlı'nın bugünkü canlı yayınında (8 Şubat 2021) neler yaşanıyor? Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...

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5 yıldır kayıp bir adam, silahlı kahvehane baskını, intikam iddiası, cinayet şüphesi... 37 yaşındaki İbrahim Paksoy'a ne oldu?

Dünyaya geldiği hastanede terk edildi, annesini bulup öyküsünü öğrenmek isteyen genç bir kadın!

1989'da İstanbul Bakırköy'e bağlı İncirli semtindeki hastanede terk edilen Burcu Tolga annesini arıyor. Burcu Tolga'nın vasisi Fügen Karacaoğlu Müge Anlı canlı yayınında tüm bildiklerini anlattı. 17 yaşlarında olduğunu ve kızını ağlaya ağlaya verdiği ortaya çıkan Burcu'nun annesi Müge Anlı canlı yayınında aranıyor.