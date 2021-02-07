Survivor yarışmacısı İlayda Şeker'den itiraf üstüne itiraf! Önce dedesine şimdi de annesine hayatının şokunu yaşattı... İşte sözleriyle ağızları açık bırakan Survivor İlayda Şeker'in şoke eden itirafları...
"İnsülinlerinizi hazırlayın, şekerinizi yükseltmeye geliyorum." sözleriyle Survivor'ın iddiaları yarışşmacıları arasında yer aldığını ifade eden İlayda Şeker itiraflarıyla şoke ediyor.
Ünlüler takımında yarışan İlayda Şeker, Survivor 2021'in en dikkat çeken isimleri arasına adını yazdırdı. Performansıyla iyi bir grafik çizmese de sözleri ve anlattıklarıyla adından söz ettiren İlayda'dan bir itiraf daha geldi.