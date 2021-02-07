

ANNESİNE SÖYLEDİĞİ YALANI ANLATTI

Bireysel röportajında iki yıllık üniversite mezunu olduğunu anlatan İlayda, küçük yaşlarından bu yana okulu sevmediğini hatta kendisini sadece teneffüslerde iyi hissettiğini söyledi.Ancak annesinin üniversitesini ön lisanstan, lisans düzeyine taşımasını çok istediğini hatta bu konuda baskı yaptığını anlatan İlayda, bunu yapmak istemediğine karar verdiğini açıkladı.