KIVANÇ TATLITUĞ KİMDİR?

27 Ekim 1983 yılında Adana'da dünyaya gelmiştir. Beş çocuklu bir ailenin çocuğu olan Tatlıtuğ, ailesi ile birlikte 1997 yılına kadar Adana'da yaşamış ardından İstanbul'a yerleşmişlerdir. Ülkerspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe gibi önemli klüplerde profesyonel olarak basketbol oynayan ve sakatlık sonucu basketbolu bırakmak zorunda kalan Kıvanç Tatlıtuğ, 2002 Yılında Best Model of Turkey yarışmasına katıldı ve birinci oldu. Ardından aynı yıl yapılan Best Model of the World yarışmasında da birinci olan Kıvanç Tatlıtuğ, Fransız mankenlik ajansı Success'ten gelen teklifle Paris'e yerleşti ve 1,5 yıl orada yaşadı. Tatlıtuğ, küçük yaşlarından itibaren dizi ve sinema oyunculuğuna olan ilgisinden dolayı Fransa'da yaşadığı dönemde gelen dizi tekliflerini değerlendirmek üzere Türkiye'ye dönmüş ve Okan Bayülgen'den ve Devlet Tiyatrosu oyuncusu Laçin Ceylan'dan oyunculuk eğitimi almıştır.

Kıvanç Tatlıtuğ 2005 yılında ilk dizi projesi olan Gümüş dizisinde Songül Öden ile birlikte başrol oynamış ve tüm Türkiye'de tanınmaya başlamıştır.