Kıvanç Tatlıtuğ hayranları bu habere çok sevinecek. Başarılı oyuncu Bir Denizaltı Hikayesi dizisi ile Netflix platformunda izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Bu gelişme üzerine Bir Denizaltı Hikayesi konusu ve oyuncuları ile gündemde merak konusu oldu ve hakkındaki bilgiler hemen araştırılmaya başlandı. Netflix'te yayınlanacak olan Bir Denizaltı Hikayesi konusu ve oyuncuları hakkında merak edilen tüm bilgileri haberimizde derledik.
BİR DENİZALTI HİKAYESİ KONUSU NEDİR, OYUNCULARI KİMLER?
Dünyayı vuran bir doğa felaketinin sonucunda, Arman ve bilim ekibinin hayatta kalmak için bir askeri denizaltısına binmesi gerekir. Arman ve ekibi, neler olup bittiğini anlamaya çalışırken bir yandan da bu askeri denizaltının gerçek görevinin ne olduğunu araştırır. Her şeyin sonunda kendini, ekibini ve aslında çok daha fazlasını kurtarma yolunda başarılı olabilecek miydi?
Diziyi ödüllü yönetmen Tolga Karaçelik yönetiyor. Yapımcılığını OGM Pictures'ın üstlendiği, kadrosunda Kıvanç Tatlıtuğ, Özge Özpirinçci, Meriç Aral, Ertan Saban, Ecem Uzun ve Alper Saldıran'ın yer aldığı, yönetmen koltuğunda Tolga Karaçelik'in oturduğu dizinin çekimleri geçtiğimiz günlerde İzmir Foça'da başladı.
KIVANÇ TATLITUĞ KİMDİR?
27 Ekim 1983 yılında Adana'da dünyaya gelmiştir. Beş çocuklu bir ailenin çocuğu olan Tatlıtuğ, ailesi ile birlikte 1997 yılına kadar Adana'da yaşamış ardından İstanbul'a yerleşmişlerdir. Ülkerspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe gibi önemli klüplerde profesyonel olarak basketbol oynayan ve sakatlık sonucu basketbolu bırakmak zorunda kalan Kıvanç Tatlıtuğ, 2002 Yılında Best Model of Turkey yarışmasına katıldı ve birinci oldu. Ardından aynı yıl yapılan Best Model of the World yarışmasında da birinci olan Kıvanç Tatlıtuğ, Fransız mankenlik ajansı Success'ten gelen teklifle Paris'e yerleşti ve 1,5 yıl orada yaşadı. Tatlıtuğ, küçük yaşlarından itibaren dizi ve sinema oyunculuğuna olan ilgisinden dolayı Fransa'da yaşadığı dönemde gelen dizi tekliflerini değerlendirmek üzere Türkiye'ye dönmüş ve Okan Bayülgen'den ve Devlet Tiyatrosu oyuncusu Laçin Ceylan'dan oyunculuk eğitimi almıştır.
Kıvanç Tatlıtuğ 2005 yılında ilk dizi projesi olan Gümüş dizisinde Songül Öden ile birlikte başrol oynamış ve tüm Türkiye'de tanınmaya başlamıştır.