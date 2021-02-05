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    • 05.02.2021 19:15
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    ? Bu akşam Star TV’de yayınlanacak olan dizisi hakkındaki bilgiler merak konusu oldu ve araştırmalar şu saatlerde yoğunluk kazandı. Daha yayınlanmadan önce farklı konusu ve güçlü oyuncu kadrosu ile dikkat çeken yapımcılığını Skala Yapım ve DNZ Film’in üstlendiği, yönetmen koltuğunda ise Şahin Altuğ’un oturduğu ? İşte detaylar…

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    Seni Çok Bekledim dizi konusu nedir? Seni Çok Bekledim oyuncuları kimler?

    Seni Çok Bekledim dizi konusu nedir? Seni Çok Bekledim oyuncuları kimler? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulananlar arasında yer alıyor. Yeni başlamasına ragmen büyük ilgi gören ve Cuma akşamları Star TV ekranlarında yayınlanan yeni dizi hakkındaki bilgiler izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. Başrollerinde Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu'nun yer aldığı Seni Çok Bekledim ile ilgili bilgileri haberimizde derledik.

    SENİ ÇOK BEKLEDİM KONUSU NEDİR?

    Hayatında hiçbir şeyin tesadüf olmadığına inanan Kadir (Özcan Deniz) ve aşka inanmayan Ayliz'in (İrem Helvacıoğlu) masal tadındaki aşkını ekrana getirecek olan 'Seni Çok Bekledim', sürükleyici hikayesi ve zengin oyuncu kadrosuyla seyirciyi farklı bir serüvenin içerisine sokacak.

    SENİ ÇOK BEKLEDİM NEREDE ÇEKİLİYOR?

    Star'ın yeni dizisi 'Seni Çok Bekledim', dev bir prodüksiyonla çekimlerini Erzincan, İstanbul ve Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleştirdi.

    SENİ ÇOK BEKLEDİM OYUNCULARI KİMLER?

    Seni Çok Bekledim oyuncu kadrosunda Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu'nun yanı sıra; Mustafa Uğurlu, Yıldız Kültür, Caner Şahin, İlhan Şen, Lila Gürmen, Ali İpin, Durul Bazan, Türkü Turan, Hakan Ummak, Sibel Şişman, Gürkan Güzeyhuz, Şehsuvar Aktaş, Mehmet Ulay, Selen Domaç, Nihan Büyükağaç ve Damla Makar rol alıyor.

    Özcan Deniz Kadir
    İrem Helvacıoğlu Ayliz
    Caner Şahin Selehattin
    İlhan Şen Erol
    Mustafa Uğurlu Cemal
    Durul Bazan İsmet
    Selen Domaç Songül
    Yıldız Kültür

        İREM HELVACIOĞLU KİMDİR?

        İrem Helvacıoğlu, 2 Şubat 1990 yılında Almanya'da dünyaya gelmiştir. Aslen Ankaralı'dır. Uzun yıllar Almanya'da kalmıştır. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimi almıştır.İlk olarak Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi dizisi ile izleyici karşısına çıktı. Ardından Muhteşem Yüzyıl, Kurtlar Vadisi Pusu, Güneşin Kızları dizilerinde rol aldı. 2016'da No:309 dizisinde Pelin Su karakteriyle ekranlara gelen sinema ve dizi oyuncusu İrem Helvacıoğlu, ATV ekranlarında yayınlanan; kadrosunda Ulaş Tuna Astepe, Mehmet Ali Nuroğlu, Sinan Tuzcu, Gözde Kansu ve Öykü Gürman gibi önemli isimlerin yer aldığı Sen Anlat Karadeniz dizisinde, para karşılığı satıldığı adamın zulmünden kaçıp çocuğuyla Karadeniz'e sığınan, inatçı ve acısını içinde yaşayan Nefes karakterini canlandırıyor. İrem Helvacıoğlu, 1.70 metre boyunda, 55 kilo ve Kova burcudur.

        İrem Helvacıoğlu'nun rol aldığı diziler ve filmler:

        Kızım ve Ben (Sinema Filmi) – 2018
        Sen Anlat Karadeniz (Nefes Zorlu) (TV Dizisi) – 2018
        Babası (Aslı) (TV Filmi) – 2017
        Organik Aşk Hikayeleri (Sinema Filmi) – 2016
        No: 309 (Pelinsu) (TV Dizisi) – 2016-2017
        Güneşin Kızları (Tuğçe) (TV Dizisi) – 2015



        Aşkın Dili (Sinema Filmi) – 2014
        Muhteşem Yüzyıl (3. Sezon) (Clara- Nurbahar Hatun) (TV Dizisi) – 2012
        Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi 1. Sezon (TV Dizisi) – 2010
        Kurtlar Vadisi Pusu (7. ve 9. Sezon) (Esra Türkmen) TV Dizisi – 2013-2015

        Yönetmeni Olduğu Yapım: Kurtlar Vadisi Pusu (7. Sezon) (TV Dizisi) – 2013
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