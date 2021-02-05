Seni Çok Bekledim dizi konusu nedir? Seni Çok Bekledim oyuncuları kimler?

SENİ ÇOK BEKLEDİM KONUSU NEDİR?



Hayatında hiçbir şeyin tesadüf olmadığına inanan Kadir (Özcan Deniz) ve aşka inanmayan Ayliz'in (İrem Helvacıoğlu) masal tadındaki aşkını ekrana getirecek olan 'Seni Çok Bekledim', sürükleyici hikayesi ve zengin oyuncu kadrosuyla seyirciyi farklı bir serüvenin içerisine sokacak.

SENİ ÇOK BEKLEDİM NEREDE ÇEKİLİYOR?



Star'ın yeni dizisi 'Seni Çok Bekledim', dev bir prodüksiyonla çekimlerini Erzincan, İstanbul ve Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleştirdi.