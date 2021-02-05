Seni Çok Bekledim dizi konusu nedir? Seni Çok Bekledim oyuncuları kimler? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulananlar arasında yer alıyor. Yeni başlamasına ragmen büyük ilgi gören ve Cuma akşamları Star TV ekranlarında yayınlanan yeni dizi hakkındaki bilgiler izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. Başrollerinde Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu'nun yer aldığı Seni Çok Bekledim ile ilgili bilgileri haberimizde derledik.
SENİ ÇOK BEKLEDİM KONUSU NEDİR?
Hayatında hiçbir şeyin tesadüf olmadığına inanan Kadir (Özcan Deniz) ve aşka inanmayan Ayliz'in (İrem Helvacıoğlu) masal tadındaki aşkını ekrana getirecek olan 'Seni Çok Bekledim', sürükleyici hikayesi ve zengin oyuncu kadrosuyla seyirciyi farklı bir serüvenin içerisine sokacak.
SENİ ÇOK BEKLEDİM NEREDE ÇEKİLİYOR?
Star'ın yeni dizisi 'Seni Çok Bekledim', dev bir prodüksiyonla çekimlerini Erzincan, İstanbul ve Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleştirdi.
SENİ ÇOK BEKLEDİM OYUNCULARI KİMLER?
Seni Çok Bekledim oyuncu kadrosunda Özcan Deniz ve İrem Helvacıoğlu'nun yanı sıra; Mustafa Uğurlu, Yıldız Kültür, Caner Şahin, İlhan Şen, Lila Gürmen, Ali İpin, Durul Bazan, Türkü Turan, Hakan Ummak, Sibel Şişman, Gürkan Güzeyhuz, Şehsuvar Aktaş, Mehmet Ulay, Selen Domaç, Nihan Büyükağaç ve Damla Makar rol alıyor.
Özcan Deniz Kadir
İrem Helvacıoğlu Ayliz
Caner Şahin Selehattin
İlhan Şen Erol
Mustafa Uğurlu Cemal
Durul Bazan İsmet
Selen Domaç Songül
Yıldız Kültür