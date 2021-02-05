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    • Magazin
    • 05.02.2021 17:22
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    • 05.02.2021 17:22
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    ? Sorusunun merakla ve heyecanla beklenen yanıtı belli oldu. TV8’in hafta içi her gün gündüz kuşağında yayınlanan fenomen yarışmasında yine bir haftanın finali yaşandı. Haftanın birincisi olan kız ve erkek yarışmacıları kimler oldu? ? Haftanın en düşük puanlarını alanlar ise elendi. Peki yarışmaya veda etmek zorunda kalan kız ve erkek yarışmacılar hangileri oldu? İşte ’da yaşanan gelişmeler…

    takvim.com.tr
    Doya Doya Moda kim elendi?

    Jüri koltuğunda Uğurkan Erez, Seray Sever, Gülşah Saraçoğlu ve Ivana Sert'in oturduğu Doya Doya Moda yarışmasında yine hem eğlenceli hem de rekabet dolu anlar yaşandı. Peki Doya Doya Moda'da günün puanları nasıl şekillendi? Haftalık puanlara göre en düşük ve en yüksek olan yarışmacılar da açıklandı. En yüksek puanı alan kız yarışmacı altın kolyeyi, erkek yarışmacı ise şık saati kaptı. İşte Doya Doya Moda'yı izlemeyi kaçıranlar için yaşananlar…

    5 ŞUBAT CUMA DOYA DOYA MODA PUAN DURUMU

    Özde:
    Ceren:
    Birben:
    Bahar:
    Rabia:
    Selin:
    Tuğçe:

    Batıcan: Mehmet:
    Adnan:
    Emre:
    Ali Nail:
    Erhan:
    Ahmet:

        DOYA DOYA MODA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

        Haftanın birincisi olan isim Doya Doya Moda Ceren oldu ve altın kolyeyi boynuna taktı. Erkeklerde ise Adnan oldu ve şık saati koluna taktı.

        DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ?

        Doya Doya Moda'da bu hafta erkeklerden Ahmet özel izin aldı ve bir süreliğine yarışmada olmayacak bu nedenle erkeklerde eleme yapılmadı. Kızlarda ise eşitlik vardı, 71 puan ile hem Bahar Candan hem de yakın arkadaşı Selin yarışmaya veda eden isimler oldu.

        DOYA DOYA MODA ÖZDE KİMDİR?

        Yarışmaya Mersin'den dahil olan Özde Karacan, 28 yaşında. Takı ve Aksesuar işleri ile uğraştığı bir dükkanı olan Karacan, ilk sezonunda katıldığı Doya Doya Moda'da kısa süre kalmasına rağmen adından söz ettirmişti. Giyim tarzı ile jüri üyelerinin dikkatini çeken Karacan 'haftanın birincisi olarak genç kızlara modayı öğreteceğim' sloganı ile iddialı bir yarışmacı olduğunu göstermişti. Doya Doya Moda 2. Sezonuna 24 Ağustos'ta dahil olan Özde, ilk sezonda olduğu gibi 2. Sezonda da katıldığı ilk hafta birincilik alarak iddiasını ortaya koydu.

        BATICAN KARALAR KİMDİR?

        Doya Doya Moda jüri üyesi Uğurkan Erez'in de yakından tanıdığı Batıcan Karalar, erkek model, mankendir. Erkek takım elbise ve giyim mankenliği yapan Batıcan Karalar, ayrıca defilelere de katılmaktadır. Raşit Bağzıbağlı, Uğurkan Erez ve Atıl Kutoğlu gibi ünlü modacılarla çalışan Batıcan Karalar, Instagram hesabından çalıştığı markaların çekimlerini paylaşıyor.
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        Haberler Magazin Doya Doya Moda kim elendi? 5 Şubat Cuma Doya Doya Moda birincisi hangi yarışmacı oldu?