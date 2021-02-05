Jüri koltuğunda Uğurkan Erez, Seray Sever, Gülşah Saraçoğlu ve Ivana Sert'in oturduğu Doya Doya Moda yarışmasında yine hem eğlenceli hem de rekabet dolu anlar yaşandı. Peki Doya Doya Moda'da günün puanları nasıl şekillendi? Haftalık puanlara göre en düşük ve en yüksek olan yarışmacılar da açıklandı. En yüksek puanı alan kız yarışmacı altın kolyeyi, erkek yarışmacı ise şık saati kaptı. İşte Doya Doya Moda'yı izlemeyi kaçıranlar için yaşananlar…
5 ŞUBAT CUMA DOYA DOYA MODA PUAN DURUMU
Özde:
Ceren:
Birben:
Bahar:
Rabia:
Selin:
Tuğçe:
Batıcan: Mehmet:
Adnan:
Emre:
Ali Nail:
Erhan:
Ahmet: