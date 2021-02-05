DOYA DOYA MODA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?



Haftanın birincisi olan isim Doya Doya Moda Ceren oldu ve altın kolyeyi boynuna taktı. Erkeklerde ise Adnan oldu ve şık saati koluna taktı.



DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ?



Doya Doya Moda'da bu hafta erkeklerden Ahmet özel izin aldı ve bir süreliğine yarışmada olmayacak bu nedenle erkeklerde eleme yapılmadı. Kızlarda ise eşitlik vardı, 71 puan ile hem Bahar Candan hem de yakın arkadaşı Selin yarışmaya veda eden isimler oldu.