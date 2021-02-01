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    • 01.02.2021 16:49
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    Esra Erol CANLI YAYIN İZLE 1 Şubat 2021 Pazartesi | ATV linki YOUTUBE Esra Erol'u çıldırtan akılalmaz skandalda son perde!

    Mevla ile Nilüfer şimdi ne yapacak? Akılalmaz skandalda son perde! . Esra Erol'da bugün, (1 Şubat 2021 Pazartesi) neler yaşanıyor? Esra Erol’un sunumuyla ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. Salih'in son hamlesi herkesi şok edecek! Naciye 20 yıl sonra evladı Mustafa'ya, Kadriye ağabeyine Esra Erol'da kavuşacak! Büyük aşk başlamadan bitecek mi yoksa Meltem tüm yaşananlara rağmen Tolga'yı mı seçecek? "Güven, kızım Büşranur'u zorla kaçırdı o da yetmedi bizden habersiz evlendiler. Ben böyle bir damat istemiyorum" diyen Hatice'nin isyanı! 2'si engelli 4 çocuğunu da bıraktı, ortadan kayboldu! 8 aydır hiçbir haber alınamıyor! Kızı Şükran ile ilgili korkunç şüphe! Hepsi ve daha fazlası Atv Esra Erol'da son bölümde.

    Esra Erol'da bugün... 1 Şubat 2021

    Esra Erol canlı yayında bugün (1 Şubat 2021) neler oluyor? Esra Erol, hafta içi her gün birbirinden farklı hikayeleri Atv ekranlarına taşımaya devam ediyor. Tecrübeli sunucunun programında yaşanan olaylar herkesi çok şaşırtıyor. Bugün yüzleşme, yıllar sonra gerçekleşen hayaller, mutluluk gözyaşları ekranlarda yer alıyor.

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    Salih'in son hamlesi herkesi şok edecek! Mevla ile Nilüfer şimdi ne yapacak? Akılalmaz skandalda son perde!


    Naciye 20 yıl sonra evladı Mustafa'ya, Kadriye ağabeyine Esra Erol'da kavuşacak! 20 yıllık hasret bugün sona erecek!


        Büyük aşk başlamadan bitecek mi yoksa Meltem tüm yaşananlara rağmen Tolga'yı mı seçecek? Meltem'in son kararı ne olacak?


        "Güven, kızım Büşranur'u zorla kaçırdı o da yetmedi bizden habersiz evlendiler. Ben böyle bir damat istemiyorum" Hatice teyzenin isyanı!


        2'si engelli 4 çocuğunu da bıraktı, ortadan kayboldu! 8 aydır hiçbir haber alınamıyor! Kızı Şükran ile ilgili korkunç şüphe!
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        Haberler Televizyon Esra Erol ATV CANLI YAYIN İZLE 1 Şubat 2021 Pazartesi | ATV linki YOUTUBE Esra Erol'u çıldırtan akılalmaz skandalda son perde!