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    • 01.02.2021 19:18
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    • 01.02.2021 19:18
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    ağır sabıkalı çıktı sicilinde yok yok kız arkadaşını dövmüş! Poyraz'la kapışan 'ın eski sevgilisi Çağrı hapis...

    yoluna tüm hızıyla devam ederken yarışmacıları hakkında ortaya çıkan gerçekler herkesi şaşırtmaya devam ediyor. 2021'de de ünlüler-gönüllüler formatıyla TV 8 ekranlarında izleyici karşısına çıkan, 2022'de All-star formatıyla yayınlanması beklenen 'ın adından en çok söz ettiren isimlerinden biri, ünlüler takımından oldu. 40 yaşındaki yarışmacı Survivor'daki kavgalarda genellikle başı çekiyor. Gönüllüler takımından 'la girdiği 'Abi-kolejli' kavgasıyla bilinen Çağrı Atakan, sosyetik ikoncan 'ın eski sevgilisi. Bir dönem dizisinde rol alan Çağrı Atakan'ın şiddet geçmişi ise hayli kabarık. Yarışmada da sinirili yapısını sık sık gösteren Çağrı Atakan sizi çok şaşırtacak.

    Survivor Çağrı Atakan ağır sabıkalı çıktı!

    Survivor Çağrı Atakan ağır sabıkalı çıktı sicilinde yok yok kız arkadaşını dövmüş! Poyraz'la kapışan Eda Taşpınar'ın eski sevgilisi Çağrı hapis... Survivor 2021 haftanın 5 günü TV 8 ekranında izleyici karşısına çıkıyor. Ünlüler ve gönüllüler takımlarının hayatta kalma ve şampiyonluk mücadelesi verdiği Survivor'da yarışmacılar tek tek izleyicilerin yakın markajında. Onlardan biri de ünlüler takımının 40 yaşındaki yarışmacısı Çağrı Atakan. Çağrı Atakan kimdir ve mesleği nedir? Çağrı Atakan kaç yaşında ve nereli? gibi sorulara yanıt arayanlar hiç beklemedikleri bir takım haberlerle karşılaştı. O da Çağrı Atakan'ın şiddet geçmişi...

    Survivor 2021 izleyicileri ekran başına toplamaya ve takımlar arasında rekabeti aktarmaya devam ediyor.

    Yarışmacılar hakkında tüm detaylar izleyiciler tarafından merak edilirken en çok göze çarpan isimlerden biri ünlüler takımı yarışmacılarından Çağrı Atakan oldu. 40 yaşındaki yarışmacı sık sık girdiği polemiklerle biliniyor.

        Çağrı Atakan, 1981 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Bilkent Üniversitesinde lisans eğitimini tamamladı. Şahin Tepesi dizisinde oynadı. Çağrı Atakan, Çukur dizisinde Remzi karakteri ile ekranlarda yer aldı.

        Eğitim hayatına İstanbul'da başladı. 2007 yılında ilk kez Arka Sıradakiler dizisinde rol aldı. Daha sonra oyunculuğa mola verdi. Tiyatro ile ilgilendi. Çağrı Atakan 2017 yılında Çukur dizisinde Remzi karakteri ile en büyük çıkışı yaptı. 2018 yılında "Şahin Tepesi" dizisinde "Yılmaz" karakterine hayat verdi.

        Çukur dizisindeki 'Ekmeğimizin peşindeyiz' repliğiyle şöhrete kavuşan Çağrı Atakan'ın asıl patlaması sosyetik isim Eda Taşpınar'la yaşadığı ilişkiyle oldu.

            Sosyetik ikoncan Eda Taşpınar ile aşk yaşayan Çağrı Atakan hakkında işte tam da bu dönemde pek çok şiddet iddiası ortaya atıldı. Bunlardan biri eski kız arkadaşı Eda A.'ya şiddet uyguladığı yönünde.

            Çağrı Atakan'ın, eski sevgilisini darp ettiği gerekçesiyle yargılandığı ortaya çıktı. 39 yaşındaki ünlü oyuncu, geçtiğimiz yıllarda 27 yaşındaki tasarımcı Eda A. ile birliktelik yaşadı.

            Çift, bir müddet sonra ayrılmaya karar verdi. Ünlü oyuncu iddiaya göre Eda'nın evde olduğu bir an genç kadına telefonla "Bana bak seni mahvedeceğim, ağzına s.." şeklinde sözlerle hakaret ve tehdit etti. Eda A.'yı darp ettiği öne sürülen oyuncu hakkında beş yıla kadar hapsi istemiyle dava açıldı.
                Haberler Magazin Survivor Çağrı Atakan ağır sabıkalı çıktı sicilinde yok yok kız arkadaşını dövmüş! Poyraz'la kapışan Eda Taşpınar'ın eski sevgilisi Çağrı hapis...