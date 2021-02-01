Survivor Çağrı Atakan ağır sabıkalı çıktı sicilinde yok yok kız arkadaşını dövmüş! Poyraz'la kapışan Eda Taşpınar'ın eski sevgilisi Çağrı hapis... Survivor 2021 haftanın 5 günü TV 8 ekranında izleyici karşısına çıkıyor. Ünlüler ve gönüllüler takımlarının hayatta kalma ve şampiyonluk mücadelesi verdiği Survivor'da yarışmacılar tek tek izleyicilerin yakın markajında. Onlardan biri de ünlüler takımının 40 yaşındaki yarışmacısı Çağrı Atakan. Çağrı Atakan kimdir ve mesleği nedir? Çağrı Atakan kaç yaşında ve nereli? gibi sorulara yanıt arayanlar hiç beklemedikleri bir takım haberlerle karşılaştı. O da Çağrı Atakan'ın şiddet geçmişi...