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    • 25.01.2021 17:03
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    CANLI YAYIN İZLE linki 25 Ocak 2021 Pazartesi | ATV linki YOUTUBE SON DAKİKA: Çetenin elinde tutulduğu iddia edilen Rabia...

    canlı yayın izle. (25 Ocak 2021 Pazartesi) neler yaşanıyor? Esra Erol’un sunumuyla ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. Çetenin elinde tutulduğu iddia edilen ve 1.5 yıldır kayıp olan Rabia bulundu mu, nerede? Son dakika gelişmesi ’da canlı yayınında. Karısı Minel, çocuğunu da alıp”kafa dinlemeye gidiyorum” diyerek evden çıkan Yaşar Bey’in isyanı. Minel Hanım’ın sosyal medyadan tanıştığı Erhan Yeşilkaya’ya kaçtığı iddia ediliyor.Hepsi ve daha fazlası Atv canlı yayın Esra Erol'da canlı yayınında.

    Esra Erol'da bugün... 25 Ocak 2021 Rabia çetenin elinde mi?

    Esra Erol canlı yayında bugün (25 Ocak 2021) neler oluyor? Esra Erol, hafta içi her gün birbirinden farklı hikayeleri Atv ekranlarına taşımaya devam ediyor. Tecrübeli sunucunun programında yaşanan olaylar herkesi çok şaşırtıyor. Bugün yüzleşme, yıllar sonra gerçekleşen hayaller, mutluluk gözyaşları ekranlarda yer alıyor.

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    Çetenin elinde tutulduğu iddia edilen ve 1.5 yıldır kayıp olan Rabia bulundu mu? Son dakika gelişmesi Atv Esra Erol'da canlı yayınında.


    Geçmişini arayan 20 yaşındaki Kadriye'nin annesinin adı Naciye, ağabeyinin adı ise Mustafa olduğu biliniyor.
        Haberler Magazin Esra Erol CANLI YAYIN İZLE ATV linki 25 Ocak 2021 Pazartesi | ATV linki YOUTUBE SON DAKİKA: Çetenin elinde tutulduğu iddia edilen Rabia...