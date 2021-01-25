Esra Erol canlı yayında bugün (25 Ocak 2021) neler oluyor? Esra Erol, hafta içi her gün birbirinden farklı hikayeleri Atv ekranlarına taşımaya devam ediyor. Tecrübeli sunucunun programında yaşanan olaylar herkesi çok şaşırtıyor. Bugün yüzleşme, yıllar sonra gerçekleşen hayaller, mutluluk gözyaşları ekranlarda yer alıyor.
Çetenin elinde tutulduğu iddia edilen ve 1.5 yıldır kayıp olan Rabia bulundu mu? Son dakika gelişmesi Atv Esra Erol'da canlı yayınında.
Geçmişini arayan 20 yaşındaki Kadriye'nin annesinin adı Naciye, ağabeyinin adı ise Mustafa olduğu biliniyor.