AKINCI 3. bölümde çok konuşulacak sahne!Güçlü oyuncu kadrosuyla atv ekranlarında her cuma seyirci ile buluşan Akıncı dizisinde Büşra Develi'nin canlandırdığı Nergis karakteri ile Yıldıray Şahinler'in hayat verdiği Cevdet karakteri kısa sürede izleyicinin heyecanla takip ettiği baba-kız oldu. Atv'nin kahraman hikayesi Akıncı 3. bölümündeki dans sahnesiyle izleyiciyi ekran başına kilitleyecek. Büşra Develi ve Yıldıray Şahinler'in yaptığı tango, ekranın çekişmeli baba-kız hikayesinin bir parçası olacak.
Babası Cevdet'in sahip olduğu tüm gücü reddederek ayakta kalmaya çalışan gazeteci Nergis'in dramatik hikayesinde çok özel bir an yaşanacak.
Bu sahne için özel ders aldılar.
15 Ocak Cuma günü yayınlanacak olan Akıncı 3.bölümde Nergis, kardeşi Yağız'ın doğum günü partisinde babası Cevdet ile tango yapacak. Büşra Develi ve Yıldıray Şahinler dans sahneleri için özel tango dersi aldı. Sahne öncesinde oldukça sıkı çalışan ikili kısa sürede figürleri öğrenerek başarılı bir çekim gerçekleştirdi.
Baba-kızın konuşmadan da çok şey anlattığı dans sahnesi aralarındaki gerginliği de ekrana yansıtacak. Nergis ile babası Cevdet'in arasındaki buzları bu özel dans eritebilecek mi?
Yapımını NTC Medya'nın, yapımcılığını Mehmet Yiğit Alp'in üstlendiği, atv ekranlarında yayınlanan Akıncı, yeni bölümü ile cuma akşamı saat 20.00'de izleyiciyle buluşacak.
AKINCI 3. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Akıncı'nın müdahalesi ile Lukas etkisiz hale gelmiştir. Cevdet, Lukas'ın köşesine çekilmesini fırsat bilerek bir silah kaçakçılığına aracılık etmek ister. Orhan'ın radarına takılan bu yasa dışı ticarete Akıncı da dahil olur. Ancak Orhan ve Akıncı'nın karşılaştıkları manzara silah kaçakçılığından fazlasıdır.
Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şubesi, Cevdet'in usulsüz işlerini takibe alır. Kemal, Cevdet hakkında arama ve yakalama kararı çıkarken bunun erken bir hamle olduğunu düşünmektedir.
Nergis, kendisinin kaçırılma emrinin kimin verdiğini araştırırken karşısına sürpriz bir isim çıkar.
Türkiye, Şükrü Özyıldız'ın canlandırdığı ve kısa sürede gönüllerde taht kuran Akıncı karakterini konuşuyor. Şehrini ve yurdunu canı pahasına koruyan Akıncı'nın kostümü, motosikleti, silahları uzun ve titiz bir çalışmanın ürünü. Şükrü Özyıldız'ın canlandırdığı Akıncı'nın herkesin merak ettiği kostümünün ardında özel bir hikaye yer alıyor.
İlk bölümü yayınlandığı günden itibaren Türkiye'nin kahramanı olan Akıncı, savaşçı ruhunu yansıtan ve Hollywood'un ünlü kahramanlarını aratmayan bir görsellikle izleyiciyle buluşuyor. Hilal'in Savaşçısı Akıncı, sembolüyle özdeşleşen kostümüyle her çatışmanın içine giriyor, tüm mücadelesini onunla veriyor; aynı zamanda kostümü sayesinde kimliğini gizliyor. Akıncı'nın herkesin dikkatini çeken kostümü aylar boyunca, titizlikle süren çalışmalar sonucunda özel olarak dikildi.
Ünlü Çizer Ergün Gündüz Tasarımı
Kostümün tasarımındaki imza Türk çizgi roman dünyasının yakından tanıdığı bir isme ait. Ergün Gündüz'ün tasarladığı kostüm; Hollywood'un yakından tanıdığı ve süper kahraman hikayelerini konu alan bir çok dizi ve sinema filminin kostümlerini üretmiş olan Fransız Parallel Life Studios firması tarafından özel olarak üretildi. Pandemi döneminde gerçekleşen üretim sürecinde Parallel Life Studios tasarımcıları sıkça Türkiye'ye gelerek Şükrü Özyıldız ile özel provalar gerçekleştirdi. Türkiye'de bugüne kadar hiç kullanılmamış bir kumaş da bu kostüm için özel olarak üretildi. Akıncı'nın sembolü olan 'Hilal' ayrıntısı ise kostümün göğsüne ayrı olarak işlendi.
Akıncı'nın kostümü kadar kullandığı silahlarda özel üretim detaylar arasında yer alıyor. Akıncı'nın hedefi şaşırmayan ve düşmanlarının korkulu rüyası haline gelen silahları da tıpkı kostümü gibi özel olarak tasarlandı ve üretildi.