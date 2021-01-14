AKINCI 3. bölümde çok konuşulacak sahne!Güçlü oyuncu kadrosuyla atv ekranlarında her cuma seyirci ile buluşan Akıncı dizisinde Büşra Develi'nin canlandırdığı Nergis karakteri ile Yıldıray Şahinler'in hayat verdiği Cevdet karakteri kısa sürede izleyicinin heyecanla takip ettiği baba-kız oldu. Atv'nin kahraman hikayesi Akıncı 3. bölümündeki dans sahnesiyle izleyiciyi ekran başına kilitleyecek. Büşra Develi ve Yıldıray Şahinler'in yaptığı tango, ekranın çekişmeli baba-kız hikayesinin bir parçası olacak.

Babası Cevdet'in sahip olduğu tüm gücü reddederek ayakta kalmaya çalışan gazeteci Nergis'in dramatik hikayesinde çok özel bir an yaşanacak.