Acun Ilıcalı Survivor yayınında çat diye söyledi herkes bir anda kulak kesildi! 'Şu anda bittin, haberin yok...' Survivor 2021 yeni sezonuyla izleyiciye merhaba dedi. Ünlüler ve gönüllüler takımlarının kıyasıya rekabetlerini ekrana getiren Survivor'da yarışmacılar aynı zamanla kendi psikolojileri ve açlık da mücadele ediyor. Gönüllüler takımından Sena'nın elendiği Survivor 2021 son bölümde Acun Ilıcalı ve gönüllür takımından Emin Günenç'in arasında ilginç bir diyalog yaşandı. 'Survivor 2021'de ödül oyunu için parkura çıkan yarışmacılarla sohbet eden Acun Ilıcalı ile gönüllüler takımının iddialı isimlerinden Emin Günenç arasında güldüren bir sohbet gerçekleşti.
TV8'de ekranlara gelen 'Survivor 2021'in 12 Ocak Salı akşamı yayınlanan bölümünde; Acun Ilıcalı, ödül oyunu öncesi yarışmacılarla sohbet etti. İşte Ilıcalı ile Survivor Emin arasındaki eğlenceli diyalog...
"O KADAR DEĞİŞİK ŞEYLER OLDU Kİ!"
Emin Günenç, "Dün o kadar değişik şeyler oldu ki oltamız ve zıpkınımız kırıldı. El misinesi yaptık, ama yemlerimiz denize döküldü. Şanssız günümüzdeydik" ifadelerini kulandı.
Gönüllüler takımında mücadele eden 26 yaşındaki yarışmacı, "Aleyna ve Sancakay sağ olsunlar inanılmaz pilav yaptılar. Ben annemden bile böyle pilav yememiştim, o kadar güzeldi" diyerek, iki arkadaşına övgüler yağdırdı.
"ŞU AN BİTTİN, HABERİN YOK"
Bu sözler sonrası araya giren Acun Ilıcalı, "Şu anda bittin, haberin yok. Annen, komşuları, akrabalar... Bunu bir şekilde toparlamamız lazım" şeklinde esprili bir karşılık verdi.
Survivor'ın yapımcısı ve sunucusu, "İnsan açken ne yerse lezzetli gelir ya. Kadriye Hanım yanlış anlamayın, burada ne bulsalar yiyorlar. Aşırı açken her şey güzel gelir ya onun gibi bir şey olmuştur" dedi.
SURVIVOR EMİN KİMDİR?
Emin Günenç, 23 Temmuz 1994'de İstanbul'da doğdu. Tekirdağ Şarköylü olan Emin Günenç, 8 yaşında futbola başladı. 18 yaşına kadar 10 sene boyunca futbol oynamıştır.
Geçirdiği talihsiz bir sakatlık sonucunda futbol hayatını bırakmak zorunda kalmıştır.
Marmara Üniversitesi makine ressamlığı bölümünde okudu.
Üniversiteden mezun olduktan sonra oyunculuk eğitimi aldı. En son Kanal D'de yayınlanan Bir Annenin Günahı dizisinde oynadı.