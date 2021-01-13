Acun Ilıcalı Survivor yayınında çat diye söyledi herkes bir anda kulak kesildi! 'Şu anda bittin, haberin yok...' Survivor 2021 yeni sezonuyla izleyiciye merhaba dedi. Ünlüler ve gönüllüler takımlarının kıyasıya rekabetlerini ekrana getiren Survivor'da yarışmacılar aynı zamanla kendi psikolojileri ve açlık da mücadele ediyor. Gönüllüler takımından Sena'nın elendiği Survivor 2021 son bölümde Acun Ilıcalı ve gönüllür takımından Emin Günenç'in arasında ilginç bir diyalog yaşandı. 'Survivor 2021'de ödül oyunu için parkura çıkan yarışmacılarla sohbet eden Acun Ilıcalı ile gönüllüler takımının iddialı isimlerinden Emin Günenç arasında güldüren bir sohbet gerçekleşti.