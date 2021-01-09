Survivor Sancakay kimdir, kaç yaşında, nereli? Survivor 2021 Gönüllüler yarışmacısı Sancakay Ilım Morgül kimdir?

SURVIVOR SANCAKAY KİMDİR?

Survivor yarışmacısı Sancakay, 30 Ocak 1997 İstanbu doğumlu..

İşte Sancakay Ilım Morgül'ün kendi ağzından hayatının özeti..

"Merhaba ben Sancakay Ilım Morgül. İzmir ve Rize'de büyüdüm. Spor hayatıma ritmik jimnastik ile başladım. Lise 3'e kadar İzmir'de okudum ve futbol kariyerime futsal ile başladım daha sonra yeşil sahaya geçtim. Lise 4'de Rize'nin Rizespor takımına transfer olup orada liseyi bitirdim ve futbol kariyerime devam ettim. Karadeniz Teknik Üniversitesinde Rus dili edebiyatı bölümünü 2 yıl okudum.