Survivor 2021 Barış Özbek kimdir? TV 8 ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Survivor 2021 bu akşam yeni sezonuyla izleyici karşısına çıkıyor. Geçtiğimiz yıl şampiyon Cemal Can Canseven, ikinci ise Barış Murat Yağcı olmuştu. Bu yıl Ünlüler ve Gönüller Takımı'nda dikkat çeken pek çok isim bulunuyor. Bu isimlerden birisi de Barış Özbek. Peki, Ünlüler Takımı Barış Özbek kaç yaşında, nereli ve mesleği ne? İşte merak edilenler...
SURVİVOR 2021 BARIŞ ÖZBEK KİMDİR?
Survivor'da yarışacak olan Barış Özbek, 14 Eylül 1986 yılında Almanya'da dünyaya gelmiştir. Barış Özbek futbola BG Schwerin altyapısıdna başlamıştır. 2003-04 yılında Tus Hordel'de forma giydikten sonra 2005 yılında Rot-Weiss Essen'e gitti.
İşte hayatına dair bilgiler...
A takım düzeyinde iki yıl oynayıp dikkatleri üzerine çeken gurbetçi futbolcu 2007-08 sezonunda Serkan Çalık ile birlikte Galatasaray'a imza attı. Orta sahanın ortasında, sağ kanatta ve nadiren de olsa sağ bekte oynayabilen Barış oyunun her iki yönünü oynamasıyla dikkat çekmiştir.
İsmini ilk kez 2007-2008 sezonunda Galatasaray'a transfer olmasıyla duyuran Barış Özbek, o dönem birlikte forma giydiği Serkan Çalık ile birlikte büyük sükse yaratmıştır.
Sarı kırmızı takıma geldiği zaman henüz 22 yaşında olan Barış Özbek, pek çok karşılaşmada forma giymiştir. Barış Özbek'i Galatasaray'a transfer eden isim, tecrübeli Alman çalıştırıcı Karl-Heinz Feldkamp olmuştur.
Almanya Yerel Ligi takımlarından Rot-Weiss Essen'de oynayan, aynı zamanda Almanya 21 yaş altı millî futbol takımında da 16 kez forma giyen Barış'ın özellikleri Feldkamp'ın sisteminde kilit rol oynamasında etkili oldu. 2011-12, 2012-2013 sezonunda Trabzonspor forması giydi.