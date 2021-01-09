Survivor 2021 Barış Özbek kimdir? TV 8 ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Survivor 2021 bu akşam yeni sezonuyla izleyici karşısına çıkıyor. Geçtiğimiz yıl şampiyon Cemal Can Canseven, ikinci ise Barış Murat Yağcı olmuştu. Bu yıl Ünlüler ve Gönüller Takımı'nda dikkat çeken pek çok isim bulunuyor. Bu isimlerden birisi de Barış Özbek. Peki, Ünlüler Takımı Barış Özbek kaç yaşında, nereli ve mesleği ne? İşte merak edilenler...

SURVİVOR 2021 BARIŞ ÖZBEK KİMDİR?

Survivor'da yarışacak olan Barış Özbek, 14 Eylül 1986 yılında Almanya'da dünyaya gelmiştir. Barış Özbek futbola BG Schwerin altyapısıdna başlamıştır. 2003-04 yılında Tus Hordel'de forma giydikten sonra 2005 yılında Rot-Weiss Essen'e gitti.

İşte hayatına dair bilgiler...