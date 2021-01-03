Survivor 2021 kadrosu belli oldu! 'Survivor ne zaman başlayacak? Survivor 2021 yarışmacıları kim?' sorularının yanıtı merak ediliyor.Yarışma programı Survivor 2021'e az bir süre kaldı. Büyük mücadelenin yaşanacağı sinyallerini veren Survivor 2021'de Ünlüler takımı belli oldu. İlk fragmanın yayınlanmasıyla birlikte kimlerin Survivor'da yer alacağı belli olmuş oldu. İşte 9 Ocak Cumartesi günü ilk bölümüyle ekranlara gelecek olan Survivor'ın Ünlüler takımı.
Survivor 2021 sezonu için geri sayım devam ediyor. Geçtiğimiz yıl Cemal Can Canseven'in şampiyon olduğu Survivor'da bu yıl kimler yarışıyor? İşte Survivor Ünlüler takımı...
Survivor 2021'e gidecek yarışmacılar:
-Melis Sezer
-İsmail Balaban
-Meryem Kasap
-Hayrettin
-Barış Özbek
-Çağrı Atakan
-Merve Aydın
-Batuhan Karacakaya
-Öykü Çelik
-Cemal Hünal
"Benim çocukluğumu biliyor olabilirsiniz ya da bir yerlerde savaşıyorken görmüş olabilirsiniz. Ama şimdi Batuhan'ı izleyeceksiniz. Benim savaşımı göreceksiniz. Survivor 2021 bekle beni."
BATUHAN KARACAKAYA
"Er meydanlarında sarı fırtınaydım. Survivor'a kasırga olmaya gidiyorum."
İSMAİL BALABAN
"Biraz sinirli biri miyim, yoksa eğlenceli mi? Ya da kazanmak için ölen biri mi?"
ÇAĞRI ATAKAN
"Survivor'a geri döndüm. Yarım kalan bir hesabım vardı onu kapatmaya geliyorum"
MERYEM KASAP
"Kazanmak ve sonuna kadar mücadele etmek için Survivor'a gidiyorum."
ÖYKÜ ÇELİK
"Bugüne kadar kortlarda birçok ilke imza attım. Şimdi kendimi Survivor'da gösterme zamanı."
MELİS SEZER
"Potanın perisi oldum. Şimdi Survivor'ın en iyisi olma vakti."
MERVE AYDIN
"Galatasaray'da şampiyon oldum. Sıra Survivor'da."
BARIŞ ÖZBEK
"Siz Hayrettin yazıp göndereceksiniz. Ben Hayrettin'i kalbinize yazacağım."
HAYRETTİN
''Köpek balıkları, zehirli vatozlar, bolca yılan, iguanalar, tarantulalar, kocaman ıssız bir ada. Tam bana göre"