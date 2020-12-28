Aleyna Tilki'nin yatak sahnesi olay oldu! Exxen Bu Benim Masalım'ın fragmanı eleştiri yağmuruna tutuldu. Genç şarkıcı Aleyna Tilki ve Survivor 2020 şampiyonu Cemal Can Canseven'in başrollerinde yer aldığı Bu Benim Masalım dizisinin fragmanı yayınlandı. Dizide yer alan yatak sahnesi olay oldu.Bazı sosyal medya kullanıcıları liseli bir genç kızın hayat hikayesine uygun olmadığı yönünde yorumlada bulundu.