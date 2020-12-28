Aleyna Tilki'nin yatak sahnesi olay oldu! Exxen Bu Benim Masalım'ın fragmanı eleştiri yağmuruna tutuldu. Genç şarkıcı Aleyna Tilki ve Survivor 2020 şampiyonu Cemal Can Canseven'in başrollerinde yer aldığı Bu Benim Masalım dizisinin fragmanı yayınlandı. Dizide yer alan yatak sahnesi olay oldu.Bazı sosyal medya kullanıcıları liseli bir genç kızın hayat hikayesine uygun olmadığı yönünde yorumlada bulundu.
Cemal Can Canseven ve Aleyna Tilki'nin başrollerinde yer aldığı Bu Benim Masalım isimli dizi Exxen'in iddialı projeleri arasında yer alıyor. Merak edilen dizinin ilk fragmanı yayınlandı.
Her hareketi magazin gündemine düşen Aleyna Tilki dizide liseli bir kızın hayatını canlandıracak. Diziyle ilgili birçok eleştiri yapıldı.
Aleyna Tilki'nin Instagram'dan çekim sırasında verdiği poz da tepki çekmişti.
Instagram'dan bu fotoğraf paylaşan Aleyna Tilki'nin mini etekli liseli kostümüne sosyal medyadan tepki yağmıştı.
ALEYNA TİLKİ KİMDİR?
Aleyna Tilki, İstanbul Maltepe'de yaşıyor. Hacı Hatice Bayraktar Anadolu Lisesi'nde okuyordu. Sonrasında bir kolejde eğitimine devam etse de yurt dışında okumaya karar verdi. Aslen Konya doğumludur. Annesi Trabzon Of'lu, babası ise Rus göçmenidir.
YETENEK SİZSİNİZ'DE DEFALARCA REDDEDİLDİ
Eleme sürecinin çok çetin geçtiğini söyleyen Tilki, defalarca reddedildiğini açıkladı. "En sonunda ayağıma geldiler, televizyona çık Aleyna dediler" şeklinde sürecin nasıl işlediğini anlattı.