Survivor 2021 ne zaman başlayacak tarihi ifşa oldu! Survivor kadrosu yarışmacıları kimler merak ediliyor... Ünlü futbolcu da... Acun Ilıcalı'nın hem yapımcılığını hem de eski yarışmacılardan Murat Ceylan'la sunuculuğunu üstlendiği Survivor 2021 yavaş yavaş gündemde kendine yer bulmaya başladı. Bu sezonda da Ünlüler-Gönüllüler formatıyla gerçekleşek olan Survivor 2021'in ne zaman başlayacağı belli oldu. Öte yandan Survivor 2021 yarışmacıları da birer birer belli oluyor. İşte Survivor 2021 hakkındaki tüm detaylar.
İzleyicisinin merakla beklediği 'Survivor 2021' için geri sayım başladı. Hazırlıkları devam eden yarışmanın detayları belli olmaya başladı.
'MasterChef Türkiye' sonrası başlayacak olan 'Survivor 2021', 9 Ocak Cumartesi akşamı saat 20:00'da TV8'de ilk bölümü ile ekranlara gelecek.
Yarışmacı seçimleri için titizlikle çalışılan programda, 'All Star' formatı yerine 'ünlüler' ve 'gönüllüler' olarak iki takım oluşturuluyor.
Yarışmayla ilgili detayları Instagram hesabından paylaşan Acun Ilıcalı, bu yıl için şu ana kadar sadece 'Issız Adam' filmiyle tanınan oyuncu Cemal Hünal'ın (44) ismini açıkladı.
"SURVİVOR'A HAZIRLANIYORUM"
Geçtiğimiz günlerde Bebek'te görüntülenen oyuncu Öykü Çelik, "Spordan çıktım, Survivor'a hazırlanıyorum" demişti.
SÜRPRİZ YARIŞMACILAR
Fenomen dizi 'Aşk-ı Memnu'da 'Bülent' karakterine hayat veren Batuhan Karacakaya (23), 'Survivor 2021' yarışmacısı olarak magazin gündemine geldi.
'MasterChef Türkiye 2020'den erken elenen Celal Sarıgül ve 'MasterChef Türkiye 2019'un dikkat çeken isimlerinden Mustafa Aydın'ın, Survivor'da mücadele edeceği konuşuluyor.
Survivor'ın bu sezonki kadrosuna Galatasaray'ın ve Trabzonspor'un eski futbolcusu Barış Özbek'in (34) de katılacağı iddialar arasında.
TORAMAN İDDİASI
Aynı zamanda Hikmet Tuğsuz, Rüya Coriç, Okan Kurt, İbrahim Toroman ve Uğur Pektaş'ın adları da yeni sezon Survivor için konuşuluyor.