Survivor 2021 ne zaman başlayacak tarihi ifşa oldu! Survivor kadrosu yarışmacıları kimler merak ediliyor... Ünlü futbolcu da... Acun Ilıcalı'nın hem yapımcılığını hem de eski yarışmacılardan Murat Ceylan'la sunuculuğunu üstlendiği Survivor 2021 yavaş yavaş gündemde kendine yer bulmaya başladı. Bu sezonda da Ünlüler-Gönüllüler formatıyla gerçekleşek olan Survivor 2021'in ne zaman başlayacağı belli oldu. Öte yandan Survivor 2021 yarışmacıları da birer birer belli oluyor. İşte Survivor 2021 hakkındaki tüm detaylar.