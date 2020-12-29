Masterchef 2020'nin şampiyonunu bulmasına artık sayılı günler kaldı. Ancak öncesinde sosyal medya bu ifşayla kaynıyor. Yayınlanan ifşaya göre; herkesin Serhat zannettiği şampiyon farklı bir isim çıktı. Daha öncelerine bakılırsa; yaklaşık 2 aydır şampiyon olacağı kestirilen 2 isim vardı. Birisi Emir, diğeri Serhat! Aslında bir yönden öyle de oldu; Serhat - Barbaros ve Emir üçlüsü final haftasına kalan 3 isim oldu. Bu 3 isimden ise şampiyonluğa en yakın görülen isim Serhat'tı. Fakat Masterchef kahini öyle bir isim verdi ki; herkes ters köşe oldu.