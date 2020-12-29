Masterchef'in şampiyonu kim olacak ifşalandı! TV 8 tarihinin gelmiş geçmiş en büyük ifşası! Acun Ilıcalı el koymuştu koymasına ama... Serhat mı, Emir mi, Barbaros mu? Masterchef 2020 şampiyonunu arıyor. Yaz aylarından bu yanan TV 8 ekranların izleyici karşısına çıkan Masterchef'in şampiyonunun belli olmasına artık sayılı günler kaldı. Barbaros Yoloğlu ise ilk finalist oldu. Masterchef'te ilklerin uygulanacağı finalden önce sosyal medya kaynıyor. Nedeni ise Masterchef Kahininin ortaya çıkıp şampiyonu ilan etmesi. Masterchef Kahininin Masterchef 2020 şampiyonunu ilan etmesinin ardından sosyal medyada ortalık karıştı. Peki Masterchef şampiyonu kim olacak?
Masterchef 2020'nin şampiyonunu bulmasına artık sayılı günler kaldı. Ancak öncesinde sosyal medya bu ifşayla kaynıyor. Yayınlanan ifşaya göre; herkesin Serhat zannettiği şampiyon farklı bir isim çıktı. Daha öncelerine bakılırsa; yaklaşık 2 aydır şampiyon olacağı kestirilen 2 isim vardı. Birisi Emir, diğeri Serhat! Aslında bir yönden öyle de oldu; Serhat - Barbaros ve Emir üçlüsü final haftasına kalan 3 isim oldu. Bu 3 isimden ise şampiyonluğa en yakın görülen isim Serhat'tı. Fakat Masterchef kahini öyle bir isim verdi ki; herkes ters köşe oldu.
Masterchef Türkiye 2020'de ilk 16 kişilik ana kadronun belirlenmesinin sonrasında ifşa şoklarının bir türlü önüne geçilemedi. Gerek Twitter üzerinden, gerekse sözlük sitelerinden "Masterchef Kahini" lakabıyla ilk kez ortaya çıkan bir şahıs; her gün Masterchef'te ne olacağını, nerede çekileceğini tek tek söylüyordu.
Bunun ardından "Kahin" rumuzlu birçok kişi türedi. Yapılan, ifşa olduğu iddia edilen bilgilendirmelerin birçoğu yanlış çıktı. Fakat bu ifşa, gündemi patlatır! Çünkü bugüne kadar...
MASTERCHEF TÜRKİYE 2020 ŞAMPİYONU BARBAROS OLACAK
Kahinin verdiği isim ise Barbaros oldu. Kahin rumuzlu olan ve bugüne kadar her türlü bilgiyi verip doğru bilen şahıs; Masterchef Türkiye 2020'de kupayı kaldıracak ismin Barbaros olduğunu belirtti. Barbaros, son yaptığı yemekle farkını resmen ortaya koyarken, birçok kişi bunun zaten tahmin edilen bir şey olduğunu ifşacının tamamen tahmin üzerine yürüdüğünü söyledi.
Tabi tüm bunlar iddia olduğu için; net bir şekilde bilgi vermek mümkün değil. Fakat bu iddialar, bugüne kadar doğru çıkan iddialardı. Bu yüzden bunun da doğru çıkacağı düşünülüyor.
MasterChef Türkiye tarihinde bir ilk gerçekleşecek ve büyük final iki gün sürecek. İlk gün, 2 Ocak Cumartesi günü yaratıcılık üzerine üç oyun oynanacak.
Bunlardan bir tanesinde sadece dört temel ürün kullanılarak yapılan bir ana yemek olacak. İkinci oyunda MasterChef'e geldikleri tabağın aynısını yapacaklar. Üçüncü oyunda ise hayatlarını değiştiren yemeği yapmaları istenecek.
3 Ocak Pazar günü ise iki finalist bir menü çıkaracak. Canlı olarak yapılacak bölümde ise yarışmacılar kendi imza yemeklerini yapacak. Cumartesi günü yapılan oyunlardan kazanılan puanlar, Pazar gününe aktarılacak.
Canlı yayında yapılacak son oyunla birlikte MasterChef Türkiye 2020 şampiyonu belli olacak.