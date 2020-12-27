AKINCI DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

İstanbul'un en sevilen bölgelerinden biri olan Kuzguncuk başta olmak üzere, İstanbul'un pek çok tarihi semtinde çekimleri devam eden Akıncı'nın aynı zamanda dizi-film sektöründe sık sık kullanılan platolarda da sahneleri yer alıyor.

AKINCI DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Yönetmenliğini Veli Çelik'in, proje tasarımını Hakan Kandal'ın üstlendiği; Şükrü Özyıldız, Büşra Develi, Yıldıray Şahinler, Tolga Tekin, Erkan Bektaş, Sermet Yeşil, Didem İnselel, Serhan Onat, Atakan Hoşgören, Ayça Erturan, Müge Boz, Berrin Arısoy, Berrak Kuş, Yılmaz Bayraktar, Ercü Turan, Deren Talu gibi isimlerin oynadığı Akıncı, 1 Ocak 2021 Cuma saat 20.00'de atv ekranlarında yayınlanacak.