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Songül Karlı eski eşi Metin Yüncü için Müge Anlı'ya çıkacağını açıklamıştı! Songül Karlı'nın eski eşi gözaltına alındı

Songül Karlı 5 yıl evli kaldığı ve 2017 yılında boşandığı eşi Metin Yüncü tarafından yaklaşık 100 milyon lira dolandırıldığını iddia etmişti. Yüncü'nün evlilikleri süresince kendisini kandırarak aracını ve Sultanbeyli'deki bir arsasını satıp 30 milyon TL'ye yakın parasını aldığını belirten şarkıcı, mağdur olduğunu anlatmıştı. Tüm bunların üzerinde Karlı, atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına çıkacağını açıklamıştı. Songül Karlı'nın 100 milyon liralık dolandırıcılık iddiası üzerine eski eşinin de aralarında bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı

19.12.2020 11:53 - Son Güncelleme: 19.12.2020 12:20
Songül Karlı eski eşi Metin Yüncü için Müge Anlı'ya çıkacağını açıklamıştı! Songül Karlı'nın eski eşi gözaltına alındı

Songül Karlı, 2012 yılında nikâh masasına oturduğu ve 2017 yılında ayrıldığı eski eşi Metin Yüncü tarafından dolandırıldığını söylemişti. Yüncü'nün evliliklerisüresince kendisini kandırarak aracını ve Sultanbeyli'deki bir arsasını satıp 30 milyon TL'ye yakın parasını aldığını belirten şarkıcı, mağdur olduğunu anlatmıştı.

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Songül Karlı eski eşi Metin Yüncü için Müge Anlı'ya çıkacağını açıklamıştı! Songül Karlı'nın eski eşi gözaltına alındı

Songül Karlı 5 yıl evli kaldığı ve 2017 yılında boşandığı eşi Metin Yüncü tarafından yaklaşık 100 milyon lira dolandırıldığını iddia etmişti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Songül Karlı'nın iddiaları üzerine inceleme başlattı.

Songül Karlı eski eşi Metin Yüncü için Müge Anlı'ya çıkacağını açıklamıştı! Songül Karlı'nın eski eşi gözaltına alındı

Polis ekipleri geçtiğimiz çarşamba günü aralarında Karlı'nın eski eşi Metin Yüncü'nün de olduğu 5 kişiyi gözaltına aldı.

Songül Karlı eski eşi Metin Yüncü için Müge Anlı'ya çıkacağını açıklamıştı! Songül Karlı'nın eski eşi gözaltına alındı

SERBEST BIRAKILDILAR

Gözaltına alınan Kerem K. ,Mediha Gülcan E. ve Mustafa K. sevk edildikleri adli makamlarca ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Dün adliye sevk edilen Metin Yüncü ve Sezai T. 'ye ise yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartı konularak serbest bırakıldılar.

Songül Karlı eski eşi Metin Yüncü için Müge Anlı'ya çıkacağını açıklamıştı! Songül Karlı'nın eski eşi gözaltına alındı

SONGÜL KARLI: ESKİ EŞİM METİN YÜNCÜ İÇİN MÜGE ANLI'YA BAŞVURACAĞIM

Songül Karlı yaşadıklarını şu sözlerla anlatmıştı.

"Dişimle, tırnağımla kazandım. Adam olsa benim paramı yemez" diye isyan eden Karlı, sosyal medyada bir internet kullanıcısının "Eski eşinize açtığınız dava ne durumda, arsayı geri alabilecek misiniz?" sorusuna "Müge Anlı'da bitecek gibi görünüyor. Sülalece oturup canlı yayında anlatsınlar. Biraz daha rezil olsunlar az kaldı" dedi. Karlı, eski eşinin daha önce 2 kadını da aynı yöntemle dolandırdığını iddia etti.

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