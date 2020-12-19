Songül Karlı eski eşi Metin Yüncü için Müge Anlı'ya çıkacağını açıklamıştı! Songül Karlı'nın eski eşi gözaltına alındı
Songül Karlı 5 yıl evli kaldığı ve 2017 yılında boşandığı eşi Metin Yüncü tarafından yaklaşık 100 milyon lira dolandırıldığını iddia etmişti. Yüncü'nün evlilikleri süresince kendisini kandırarak aracını ve Sultanbeyli'deki bir arsasını satıp 30 milyon TL'ye yakın parasını aldığını belirten şarkıcı, mağdur olduğunu anlatmıştı. Tüm bunların üzerinde Karlı, atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına çıkacağını açıklamıştı. Songül Karlı'nın 100 milyon liralık dolandırıcılık iddiası üzerine eski eşinin de aralarında bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı
Songül Karlı, 2012 yılında nikâh masasına oturduğu ve 2017 yılında ayrıldığı eski eşi Metin Yüncü tarafından dolandırıldığını söylemişti. Yüncü'nün evliliklerisüresince kendisini kandırarak aracını ve Sultanbeyli'deki bir arsasını satıp 30 milyon TL'ye yakın parasını aldığını belirten şarkıcı, mağdur olduğunu anlatmıştı.
SONGÜL KARLI: ESKİ EŞİM METİN YÜNCÜ İÇİN MÜGE ANLI'YA BAŞVURACAĞIM
Songül Karlı yaşadıklarını şu sözlerla anlatmıştı.
"Dişimle, tırnağımla kazandım. Adam olsa benim paramı yemez" diye isyan eden Karlı, sosyal medyada bir internet kullanıcısının "Eski eşinize açtığınız dava ne durumda, arsayı geri alabilecek misiniz?" sorusuna "Müge Anlı'da bitecek gibi görünüyor. Sülalece oturup canlı yayında anlatsınlar. Biraz daha rezil olsunlar az kaldı" dedi. Karlı, eski eşinin daha önce 2 kadını da aynı yöntemle dolandırdığını iddia etti.