Müge Anlı bugün CANLI İZLE linki 21 Aralık Pazartesi | ATV CANLI linki YOUTUBE Mustafa Özbay'ın tutuklanan iki yeğeni cezaevinde!

Müge Anlı canlı yayınını aşağıdaki linke tıklayarak izleyebilirsiniz... Müge Anlı'nın bugünkü canlı yayınında (21 Aralık 2020 Pazartesi) neler yaşanıyor? Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...
Kayıp bir adam, birlikte yaşadığı sevgilisi, aynı evdeki dünür ve eski eş. 70 yaşındaki Hamdi Kılıç'ın kaybıyla ilgili gelişmeler Müge Anlı canlı yayınında!
3 çocuk babası Mustafa Özbay'ın kaybında sıcak gelişmeler! Şüpheli yeğenler, dehşete düşüren ipuçları, kan donduran ayrıntılar, gözaltılar, sorgular, ifadeler. Müge Anlı'nın aktardığı son dakika gelişmesine göre; yeğenler Selim ve Hüseyin Özbay, amcalarını öldürmekle suçlanıyor. 57 yaşındaki Mustafa Özbay'ın kayıp dosyası cinayet dosyasına dönüştü.
MÜGE ANLI'DAKİ MUSTAFA ÖZBAY OLAYI
27 Kasım akşamı kayıplara karıştı, savcılık talimat verdi jandarma operasyonu başlattı! 3 çocuk babası Mustafa Özbay'ın kayıp soruşturmasında 6 gözaltı gerçekleşti. Sıcak saatlerin yaşandığı Mustafa Özbay'ın kayıp soruşturması cinayet dosyasına dönüştü.
DİKKAT ÇEKEN DETAYLAR!
Müge Anlı canlı yayınında bahsi geçen araba didik didik incelendi. Döşemelerin değiştirilmiş olması ise dikkat çeken detay oldu. Bir başka ayrıntı ise Mustafa Özbay'ın o gece giydiği kıyafetlerin ortada olmaması.
MUSTAFA ÖZBAY OLAYINDA NELER YAŞANDI?
Isparta'nın merkeze bağlı Deregümü köyünde tek başına yaşayan Mustafa Özbay'ın kaybı Müge Anlı programında araştırılmaya başlanmıştı. 27 Kasım günü şüpheli bir şekilde ortadan kaybolan ve o günden beri hiçbir izine rastlanamayan Özbay'ın parası nedeniyle öldürülüp battaniye ile başka bir yere taşındığı şüphesi gündeme gelmişti. Yapılan son araştırmalar kapsamında Özbay ailesinden 5 kişi sabah saatlerinde gözaltına alındı.
Müge Anlı ve ekibi tarafından yapılan araştırmalarda Özbay'ın kaybolduğu gece sokağa çıkma kısıtlaması olmasına rağmen dışarda olan yeğenleri Selim ve Hüseyin ile ilgili dikkat çeken görüntülere ulaşılmıştı.
YENİ GÖRÜNTÜLERE ULAŞILDI
Mustafa Özbay'ın kaybolduğu gece amcasının evinin önünden araçla geçen Selim Özbay'a ait yeni görüntülere ulaşıldı. O gece aracıyla nereye gittiğini hatırlamadığını söyleyen Selim Özbay'ın 42 dakika arayla iki kez akaryakıt aldığı öğrenildi.
Görüntülerde, Deregümrü köyüne 7 kilometre mesafedeki akaryakıt istasyonundan 50 liralık yakıt alan Özbay'ın 4 dakika sonra istasyondan ayrıldığı görüldü. 42 dakika sonra yeniden akaryakıt istasyonuna yönelen Özbay'ın, bu defa köye 1.5 kilometre mesafedeki istasyonu tercih edip 100 liralık benzin aldığı görüldü.
Son yapılan aramalarda Mustafa Özbay'ın evinin yan tarafında bulunan kazan dairesinde el fenerine ulaşıldı. Bulunan el feneri Özbay'ın o gece tuzağa düşürülerek evden çıkarılmış olabileceği iddiasını gündeme getirdi.
Isparta'da Mustafa Özbay'ın kaybolmasıyla ilgili gözaltına alınan şüphelilerden aralarında ağabeyi M.Ö.'nün de bulunduğu 4 kişinin serbest bırakılmasının ardından ikamet ettikleri Deregümü köyü karıştı. Köy meydanında toplanan kalabalık, M.Ö.'nün evine yürürken, olayları jandarma ekipleri yatıştırdı.
Isparta'nın merkeze bağlı Deregümü köyünde yalnız yaşayan Mustafa Özbay'dan (57) 27 Kasım'dan bu yana haber alınamıyor. Jandarma, AFAD ve köylülerin 21 gündür yaptığı arama çalışmalarında Özbay'a ilişkin bir ize rastlanılamadı. Olayla ilgili olarak aralarında Mustafa Özbay'ın ağabeyi M.Ö. ve yeğenleri Selim Özbay ile Hüseyin Özbay'ın da olduğu toplam 6 kişi gözaltına alındı. Jandarmadaki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden yeğenler Selim Özbay ve Hüseyin Özbay tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
KÖYLÜLER AĞABEYİN EVİNE YÜRÜDÜ!
Mustafa Özbay'ın ağabeyi M.Ö. ve diğer 3 kişi serbest bırakılmalarının ardından yaşadıkları Deregümü köyüne geldi. Bu durumu öğrenen köylüler, toplanarak, M.Ö.'nün evine doğru yürüdü. Aileyi köyde istemediklerini belirten köylüler ile serbest bırakılan şüpheliler arasında tartışma yaşandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi. Kalabalığın artmasının ardından M.Ö. ve ailesi evden güvenli bir şekilde çıkartılarak, başka bir yere götürüldü. Jandarma ekiplerinin sakinleştirdiği köylüler, evlerine döndü. Jandarma ekipleri, ağabey M.Ö.'nün evinin önünde güvenlik önlemi aldı.