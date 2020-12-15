Kuruluş Osman'ın çekim yerini anlatan Selcan Hatun'dan sezonun bomba itirafı! Kuruluş Osman 38. bölüm 2. fragmanı...

"YORUMLARI OKUMAKTAN KEYİF ALIYORUM" DEDİ VE İPUCUNU VERDİ

Selcan Hatun'la ilgili sosyal medyada yapılan yorumları okumaktan keyif aldığını söyleyen Balçın "Selcan hiç değişmedi. Ne olursa olsun hep hazırcevap, özdeyişleriyle laflarını sokabilen, kendisini ifade edebilen bir karakter. Ben de o laflarına bayılıyorum. Seyirci de lafımla dövmemi çok seviyor. Bu sezonda da çok koruyucu ve kollayıcı bir Selcan Hatun var. Bu süreçte Selcan başta Osman'ın yanında ve destekçisi olmak üzere zaman zaman da değişik karakterlerin de destekçisi olabilir, karşısında durabilir" diyerek sezona dair ipuçları verdi.

Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman', yeni sezonda da atv ekranlarında çarşamba akşamına damgasını vurmaya devam edecek.