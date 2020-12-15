Kuruluş Osman'ın çekim yerini anlatan Selcan Hatun'dan sezonun bomba itirafı! Kuruluş Osman 38. bölüm 2. fragmanı...

Kuruluş Osman'ın çekim yerini anlatan Selcan Hatun'dan sezonun bomba itirafı! Yapımını Bozdağ Film'in gerçekleştirdiği, atv ekranındaki ikinci sezonda da reytinglerin zirvesinden inmeyen 'Kuruluş Osman'ın oyuncusu Didem Balçın, canlandırdığı Selcan Hatun karakteri ve diziyle ilgili açıklamalarda bulundu. "Platoda büyülü bir dünya var" diyen Selcan Hatun, Kuruluş Osman yeni sezona dair çok özel bir de ipucu verdi.
KURULUŞ OSMAN'DA SELCAN HATUN'U CANLANDIRAN DİDEM BALÇIN:
'Oynadığım roller arasında en değerlim Selcan Hatun'
'Kuruluş Osman'da Osman Bey'in yengesi Selcan Hatun karakterine hayat veren Didem Balçın: "Her set farklı bir heyecan getirir oyuncuya ama 'Kuruluş Osman'da bir sette oynamanın ötesinde bir duyguya giriyorsun.
"BURADA BÜYÜLÜ BİR DÜNYA VAR"
Burada büyülü bir dünya var. 'Kuruluş Osman'ın setine geldiğinizde hiçbir şey yapmadan bir duyguya girmiş oluyorsunuz, o döneme gitmiş oluyorsunuz. O yüzden de burası tarif edilemeyecek kadar güzel bir yer" sözleriyle setteki atmosferi anlattı.
"SELCAN HATUN'LA BÜTÜNLEŞMİŞ HALDEYİM"
Balçın, canlandırdığı Selcan Hatun karakteriyle ilgili "Selcan benim için çok önemli. Bugüne kadar oynadığım roller arasında en değerlim dediklerimden bir tanesi. Onunla kurduğum bağ çok güçlü ama bu ona benzer yönlerim var anlamında değil. Onu sahiplenme anlamında bir bağ. Selcan'ın diyaloglarıyla bütünleşmiş haldeyim. Selcan Hatun 'Kuruluş Osman'ın içinde bir ana figürü olarak yer edindi. Kurduğumuz bağ tarif edilemeyecek kadar çok güçlü ve zedelemeyecek bir bağ" şeklinde konuştu.
ROLE NASIL HAZIRLANDI?
Role nasıl hazırlandığı hakkındaki soruyu "Selcan Hatun'u oynamak zor. 'Bugün de çalışmadan gideyim' diyeceğin bir rol değil Selcan. Üzerinde çok çalışılması, düşünülmesi gereken ve hazır, tetikte beklenmesi gereken bir karakter. Biri bana şimdi herhangi bir şey söylese direkt cevap verebilirim, hiçbir şüphem olmaz o cevabı verirken. Didem için vereceğim cevapla Selcan için vereceğim cevap aynı olur" şeklinde yanıt verdi.
"Hayme Ana'nın yerine geçti"
Selcan Hatun'un Osman Bey için anne figürü olduğuna dikkat çeken Didem Balçın "Geçmişe dönüp baktığım zaman Selcan'ın her sahnesi beni çok etkiliyor. Osman büyüdü ve artık Selcan Hatun Hayme Ana'nın yerine geçti Osman için aslında. Ertuğrul için Hayme Ana neyse Osman için de Selcan o oldu. Makyözümüz detaylı bir çalışma içine giriyor çünkü kendi yaşımdan çok daha üst bir yaş oynuyorum. Bu bile beni açıkçası heyecanlandırıyor" dedi.
"YORUMLARI OKUMAKTAN KEYİF ALIYORUM" DEDİ VE İPUCUNU VERDİ
Selcan Hatun'la ilgili sosyal medyada yapılan yorumları okumaktan keyif aldığını söyleyen Balçın "Selcan hiç değişmedi. Ne olursa olsun hep hazırcevap, özdeyişleriyle laflarını sokabilen, kendisini ifade edebilen bir karakter. Ben de o laflarına bayılıyorum. Seyirci de lafımla dövmemi çok seviyor. Bu sezonda da çok koruyucu ve kollayıcı bir Selcan Hatun var. Bu süreçte Selcan başta Osman'ın yanında ve destekçisi olmak üzere zaman zaman da değişik karakterlerin de destekçisi olabilir, karşısında durabilir" diyerek sezona dair ipuçları verdi.
Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman', yeni sezonda da atv ekranlarında çarşamba akşamına damgasını vurmaya devam edecek.
Kısa süre önce hamile olduğunu öğrenen Didem Balçın, aşermeye başladı. Güzel oyuncu, bol bol unsuz ve şekersiz kek tüketiyor. Kuruluş Osman'ın Selcan Hatun'u Didem Balçın kimdir, kaç yaşında?
Didem Balçın, 18 Mayıs 1982 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Tiyatro Bölümü Oyunculuk Anasanat Dalı'ndan mezun oldu.
ANNESİ DE ÜNLÜ!
Mezun olduktan sonra İstanbul'a gelerek çeşitli dizilerde sinema ve reklam filmlerinde rol aldı. İlk olarak Levent Kırca Tiyatrosu'nun "Ateşin Düştüğü Yer" oyununda görev aldı. 2009 yılında Nergis Öztürk ile beraber kendi tiyatrosunu kurdu. "Bunu Yapan İki Kişi" isimli komedi oyunu ile Li̇ons En İyi̇ Komedi̇ Kadın Oyuncu ödülünü ortağı ile birlikte paylaştı. Daha sonraki yıllarda birçok tiyatro oyununda görev alan başarılı oyuncu, 2011 yılında ablası Özlem Kunduracı ile beraber Doda Sanat Eğitim Danışmanlık Yapım Şirketini kurdu.
Ayrıca babası TRT Radyosu'nda çalışmaktadır ve annesi Nur Balçın ise 1975 senesinde Japonya tarafından düzenlenen bir güzellik yarışmasında Türkiye'yi temsil etmiştir.
Didem Balçın hamile olduğunu geçtiğimiz günlerde duyurmuş ve anne oluyorum dua edin demişti. Kuruluş Osman dizisinde Selcan Hatun karakterine hayat veren oyuncu Didem Balçın Avukat Can Aydın ile evli. eki Didem Balçın kimdir, eşi kaç yaşında? İşye Didem Balçın dizi ve filmleri...
Oyuncu Didem Balçın anne oluyor. Bebeklerini kucaklarına almak için gün sayan güzel oyuncu Didem Balçın ve avukat Can Aydın, Mayıs ayında salgın nedeniyle sadece yakın çevrelerinin katıldığı sade bir törenle dünyaevine girmişti.
Mutlu çift evliliklerini bebekle taçlandırdı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Balçın, mutlu haberi sevenleriyle paylaştı.