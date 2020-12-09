Mehmet Yalçınkaya Barbaros Yoloğlu'nu yerin dibine soktu! Masterchef son bölümde 'Yalanlarını bekliyoruz' lafı bomba etkisi yarattı... MasterChef'te ödül oyununu kazanan isim kırmızı ve mavi takım yarışmacıların verdiği mücadelenin ardından belli oldu. İlk etapta ilk altıya kalan yarışmacılar yapacakları tatlıyı belirlemek için kura çekilişi yaptı. Çekilişte Eray lokma tatlısı, Özgül çikolatalı sufle, Serhat cheesecake, Emir trileçe, Sefa ekler tatlısı, Barbaros ise ayva tatlısı için eşleşti. Yarışmacıların yapacağı tatlıların çekilmesinin ardından şefler tatlıların yapılış sırasının zorluğa göre olduğunu söyledi. Tatlılarını yapan yarışmacılar rakiplerine tatlıları ikram etti. Kırmızı ve mavi takım yarışmacıları tek tek tatlılara oy verdi.
Masterchef Türkiye programında her geçen gün farklı olaylar meydana geliyor. Son bölümde yayınlanan sahneler izleyici kitlesini büyük bir şokun içerisine soktu. Barbaros Yoloğlu'nun yaptığı tatlı sosyal medya gündemine bomba gibi düştü.
Babaros Yoloğlu ayva tatlısı yapmak için büyük bir mücadele verdi. Yarışmacının yaptığı tatlı büyük bir eleştiri aldı. Barbaros en sonunda Mehmet Şefi çileden çıkarttı. Mehmet Şef, yapılan tatlının ardından Barbaros'u adeta yerin dibine soktu.
Barbaros'un yaptığı tatlının nasıl olduğu konusunda yorumlarda bulunan arkadaşları tatlının olmadığı dile getirerek Barbaros'la adeta alay etti. Barbaros yaptığı tatlı ile tüm dikkatleri üzerine çekti.
Jüri üyesi ünlü Şef Mehmet Yalçınkaya tatlı hakkında birçok yorumda bulundu. Barbaros'un yaptığı tatlı hakkında, "Tatlında yumuşama görmeye başlıyorum" yorumunda bulunan Mehmet Şef, Barbaros'a suçlamada bulundu.
Bunun ardından Barbaros, "Ayva tatlısını evinizde yapıyorsanız düdüklüye asla atmayın" sözlerini dile getirdi. Bu yorumun ardından Mehmet Şef milyonların önünde Barbaros'a, "Yalanlarını bekliyoruz" dedi.
Barbaros'un ayva tatlısı hakkında herkes hem çok pişmiş hem de yanmış yorumunda bulundu. Daha sonra Mehmet Şef, "Barbaros ayva tatlısını çok pişmiş seviyor. Hatasını asla kabul etmiyor" diyerek Barbaros'a büyük bir eleştiride bulundu.
Bunun ardından Somer Şef araya girerek Barbaros'a, "Bilerek yaptın" dedi. Barbaros'a yalan bekliyoruz diyen Mehmet Şef, tüm dikkatleri üzerine çekti. Barbaros konu hakkında, "Yalan söylenecek bir durum yok ortada. Ayva tatlısı on numara oldu." Yorumunda bulundu.
Barbaros yaptığı tatlının çok pişmesini ateşi kontrol edemediğine bağladı. Ardından şefler bu duruma oldukça sert tepkiler verdi. Mehmet Şef, Barbaros'un yaptığı tatlı hakkında arkadaşlarından yorumda bulunmasını istedi. Özgül, tatlının düdüklüde çok fazla kaldığını ve bu yüzden aşırı yumuşadığını dile getirdi. Birçok yarışmacı aynı yorumu dile getirerek Barbaros'un yaptığı tatlıyı kendine göre pişirdiğini belirtti. Yapılan tatlı şefler tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu. Bu konu hakkında en çok sinirlenen ise Mehmet Şef oldu. Buna rağmen büyük ödülü kazanan Barbaros oldu.
Bunun yanı sıra Masterchef Türkiye programını izleyen kişiler, "Barbaros çok yapmacıksın.", "Bence elenen isim kesinlikle sen olmasın. Şu yaptığın tatlıyı bir de yedirecek misin?" yorumlarında bulundu. Milyonlarca seyirci Barbaros'un yaptığı tatlının yandığını ve son derece kötü olduğunu dile getirdi. Sosyal medyada Barbaros'un tatlısı ile ilgili anketler yapılmaya başladı.