Barbaros yaptığı tatlının çok pişmesini ateşi kontrol edemediğine bağladı. Ardından şefler bu duruma oldukça sert tepkiler verdi. Mehmet Şef, Barbaros'un yaptığı tatlı hakkında arkadaşlarından yorumda bulunmasını istedi. Özgül, tatlının düdüklüde çok fazla kaldığını ve bu yüzden aşırı yumuşadığını dile getirdi. Birçok yarışmacı aynı yorumu dile getirerek Barbaros'un yaptığı tatlıyı kendine göre pişirdiğini belirtti. Yapılan tatlı şefler tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu. Bu konu hakkında en çok sinirlenen ise Mehmet Şef oldu. Buna rağmen büyük ödülü kazanan Barbaros oldu.