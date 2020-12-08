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    • 08.12.2020 16:33
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    • 08.12.2020 16:38
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    canlı yayın izle! 47 yıllık evliliğinde hayali gerçek oldu! Kadriye Teyze'nin gelinlik provası...

    canlı yayın izle! Hafta içi her gün atv ekranında yayınlanan Esra Erol'da programı umut kaynağı olmaya devam ediyor. 5 yıldır küs olan 47 yıllık çifti geçtiğimiz gün Esra Erol'da kavuşmuştu. Kızım Sevda bizi ayırmak istiyor diyen Kadriye Teyze, Esra Erol'dan bir istekte bulundu. Kadriye Teyze, "Gelinlik giyip, nikah tazelemek istiyoruz" dedi, Esra Erol yerine getirdi. Kadriye Teyze'nin gelinlik provası, 22 yıldır hiç görmediği anne ve babasını arayan Yiğitcan'ın film gibi hikayesi, "Karım çamaşır suyunu benden daha çok seviyor" diyen Hasan Bey'in Fatma Hanım ile büyük yüzleşmesi ve daha fazlası 8 Aralık 2020 Atv Esra Erol'da canlı yayınında!

    ESRA EROL CANLI İZLE!

    Esra Erol'da canlı yayınında bugün (8 Aralık 2020 Salı) neler yaşanıyor? Yıllardır ailesine kavuşamayanlar, evlilik vaadiyle kandırılanlar, kayıp evladını bulmaya çalışanlar, herhangi bir konuda mağduriyet yaşayanlar aradıkları çözümleri Esra Erol'da bulmaya devam ediyor.

    ESRA EROL'DA ATV CANLI YAYINI İZLE - TIKLA

    Çamaşır suyunu Hasan'dan daha mı çok seviyor? Hasan, karısı Fatma ile stüdyoda karşı karşıya gelecek!


    Kadriye Teyze'nin gelinlik provasından çok özel kareler! Esra Erol Kadriye Teyze'nin hayalini gerçekleştiriyor!


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    Haberler Televizyon Esra Erol canlı yayın izle! 47 yıllık evliliğinde hayali gerçek oldu! Kadriye Teyze'nin gelinlik provası...