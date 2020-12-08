Esra Erol'da canlı yayınında bugün (8 Aralık 2020 Salı) neler yaşanıyor? Yıllardır ailesine kavuşamayanlar, evlilik vaadiyle kandırılanlar, kayıp evladını bulmaya çalışanlar, herhangi bir konuda mağduriyet yaşayanlar aradıkları çözümleri Esra Erol'da bulmaya devam ediyor.
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