Esra Erol bu zamana kadar her şeyi gördü ama böylesi bir ilk! 'Çamaşır suyunu daha çok' seviyor dedi hüngür hüngür ağladı... Esra Erol, hafta içi her gün birbirinden farklı hikâyeleri Atv ekranlarına taşımaya devam ediyor. Bugün yaşanan olay herkesi çok şaşırttı. Esra Erol'da 26 yıllık evli olan Hasan Güneş, eşi Fatma Güneş'in, çamaşır suyu ve sarı bezi kendisinden daha çok sevdiğini iddia etti. 3 çocuğunu da alıp evi terk eden Fatma Güneş, bugün Esra Erol'da eşi Hasan Güneş ile karşı karşıya geldi.
Esra Erol'da bugün Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşen bir gelişme yaşandı. Eşinin temizlik takıntısı olduğunu söyleyen Hasan Güneş, eşinin evi terk etmesi üzerine Esra Erol'un kapısını çaldı.
Temizlik takıntısı yüzüden eşiyle kavga eden Fatma Güneş, 3 çocuğunu da alıp evi terk etti. Fatma Güneş'in evi terk etmesi üzerine Esra Erol'da canlı yayınında yaşadıklarını anlatan Hasan Güneş, "Eve geliyorum bir yere dokundurmuyor. Direkt banyoya giderim, günlük kıyafetlerimi her gün yıkar.
Kapıların kollarını sabah 06.30-07.00'ye kadar temizliyor. Hiç durmuyor. Bir gün temizlik yaptırmadım oturdu sabaha kadar ağladı. Günlük 1 ton su harcıyor. 'Ben buyum' diyor. Kendini temizliğe adamış. Sanki beni sevmiyor, temizliği seviyor." dedi.
Eşi Fatma Güneş'in kollarının yara olduğunu söyleyen Hasan Güneş, "Ne biz başkasının evine gidebiliyoruz ne de bize gelebiliyorlar. Ben de yıprandım o da. Gideli bir buçuk ay oldu, ben peşlerindeyim" ifadelerini kullandı.
Gözyaşları içinde eşine seslenen Güneş, "Fatma'm gel gerekirse ben poşe girerim. Sen yeter ki gel beni poşetle göndersinler Gaziantep'e" dedi. 7 Aralık Pazartesi günü Esra Erol'da canlı yayınına katılan Fatma Güneş, eşiyle yüzleşti.
Hasan Güneş'in 'Gel aşkım seni istiyorum, seni bekliyorum' sözleri üzerine Fatma Güneş, "Ben gelmek istemiyorum. Bu saatten sonra seni istemiyorum" dedi. Evi terk etme sebebini açıklayan Fatma Güneş, "Çok üzerime geldi benim. Ben sıkıntıdan böyle oldum. Sen beni düşünmedin. 'Elektrik faturası-su faturası' çok gelir diye beni sıkıntıya sokardın. Beni bu hastalığa sen ittin" dedi.
'Ben sana 3 kere 4 kere şans verdim' diyen Fatma Güneş, "Hasan'ın hiç sevgisini görmedim. Ben bir hayat yaşamadım. Masraf yapardım laf ederdi. Dünyayı ayaklarımın altına da serse istemiyorum artık" ifadelerini kullandı. 'Çocuklarım küçük diye bir yere gidemedim şimdi büyüdüler' diyen Fatma Güneş, "Şu an aşırı kadar temizlik yapmıyorum. 3 senedir böyleyim. Kızım boşandı geldi, evdeki sıkıntılar bu hale geldim. Kayınvalidem bile beni sevmez. Ben Gaziantep'te yaşıyorum, nerede ne var bilmiyorum." açıklamasında bulundu.
Kayınvalidem bile beni sevmez. Ben Gaziantep'te yaşıyorum, nerede ne var bilmiyorum." açıklamasında bulundu. Hasan Güneş'in pasaklı olduğunu söyleyen Fatma Güneş, "Şampuan biter diye eline az az döker. Başı yağlı olur ben huylanırım. Ben derim ki; köpürmedi, biraz daha al dök. Yine de yok der. Bana inat yapmaz." dedi. Esra Erol'un 'Barışmak için bir şartın var mı?' sorusu üzerine ise Fatma Güneş, "Dünyayı ayağıma serseler yine istemiyorum onu. Bana bir gün hayat göstermedin. Gözlerimi morartırdı. Kız kardeşimle görüşemezdim." dedi. Esra Erol'un 'Barışmak için bir şartın var mı?' sorusu üzerine ise Fatma Güneş, "Dünyayı ayağıma serseler yine istemiyorum onu. Bana bir gün hayat göstermedin. Gözlerimi morartırdı. Kız kardeşimle görüşemezdim." dedi. Öte yandan Fatma Güneş, Esra Erol'dan boşanmak için yardım istedi.