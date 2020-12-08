Kayınvalidem bile beni sevmez. Ben Gaziantep'te yaşıyorum, nerede ne var bilmiyorum." açıklamasında bulundu. Hasan Güneş'in pasaklı olduğunu söyleyen Fatma Güneş, "Şampuan biter diye eline az az döker. Başı yağlı olur ben huylanırım. Ben derim ki; köpürmedi, biraz daha al dök. Yine de yok der. Bana inat yapmaz." dedi. Esra Erol'un 'Barışmak için bir şartın var mı?' sorusu üzerine ise Fatma Güneş, "Dünyayı ayağıma serseler yine istemiyorum onu. Bana bir gün hayat göstermedin. Gözlerimi morartırdı. Kız kardeşimle görüşemezdim." dedi. Esra Erol'un 'Barışmak için bir şartın var mı?' sorusu üzerine ise Fatma Güneş, "Dünyayı ayağıma serseler yine istemiyorum onu. Bana bir gün hayat göstermedin. Gözlerimi morartırdı. Kız kardeşimle görüşemezdim." dedi. Öte yandan Fatma Güneş, Esra Erol'dan boşanmak için yardım istedi.