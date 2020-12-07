Doğduğun Ev Kaderindir'deki vedayı Demet Özdemir kendi ağzıyla duyurdu! TV 8 dizisi Doğduğun Ev Kaderindir'de ayrılık vakti... TV 8 ekranlarında gerçek bir hayat hikayesinde esinlenerek kurgulanan dizi Doğduğun Ev Kaderin çarşamba akşamlarına adını yazdırmaya devam ediyor. Psikiyatrist Gülseren Budayıcıoğlu'nun Camdaki Kız kitabından beyaz cama uyarlanan dizide bir veda yaşandı. Dizideki vedayı duyuran ise Zeynep karakterine hayat veren Demet Özdemir'in ta kendisi oldu. İşte Demet Özdemir'in o paylaşımı.
Daha çok komedi dizilerinde görmeye alışık olduğumuz oyuncu Demet Özdemir, dramada da başarılı olduğunu performansı ile seyirciye gösterdi ve kendini ispatladı. Zeynep karakterinin yaşadıklarını seyirciye geçiren Özdemir'in sosyal medyada yaptığı bir paylaşım ise kafaları karıştırdı.
Partneri İbrahim Çelikkol ile dizide son haftalarda araları bozuk olsa da kamera arkasında ikili çok keyifli anlar yaşıyor. Komik ve eğlenceli set hallerini sosyal medyada paylaşan Demet Özdemir'in bu videoları binlerce takipçisi tarafından beğenerek izleniyor.
Dizinin sıkı takipçileri Doğduğun Ev Kaderindir'in Balat'ın nostaljik sokaklarında çekildiğini biliyor. Zeynep ve Mehdi'nin yolları ilk bölümlerde Balat'ta keşişmiş, orada evlenmiş ve bir süre yaşamışlardı.
Şimdi ise Balat'a veda zamanı geldi. Mehdi ile boşandıktan sonra kendine yepyeni bir hayat seçen Zeynep geçtiğimiz bölümlerde artık Balat'tan taşınmıştı.
Zeynep'e yakın olmak, onu tekrar kazanmak için her yolu deneyen Mehdi ise onun yakınında olmak için Balat'tan taşınıyor. Dolasıyla ilk bölümlere ev sahipliği yapan Balat yeni bölümlerde artık olmayacak.
Bu veda Demet Özdemir'i de üzmüş olacak ki sosyal medya hesabından 'Hoşçakal' notu yazarak bu paylaşımı yaptı.
Hoşçakalın yazısı takipçileri tarafından ilk bakışta Demet Özdemir'in diziye vedası olarak algılansa da işin aslı sonradan ortaya çıktı.
'DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR' KONUSU?
Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun çok okunan kitabı Camdaki Kız'dan esinlenerek televizyona uyarlanacak. Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Mehdi ve Zeynep'in zorlu aşk efsanesi izleyicisi karşısına çıkarılacak. Çocukken büyük acılar çeken Mehdi ve Zeynep zorlu bir hayat mücadelesi içindedir ve ikisinin de ruhları yıllar geçse de çocukken aldıkları yaralarla doludur.
İki yaralı ruh aidiyet hissini birbirinde bulacak. İkilinin bu yolculuğunu artık yalnızca sözlüklerde bulunan aşka dair tüm kelimeleri izleyicisine yeniden anlatacaktır.