EDHO 175. yeni bölüm fragmanı ve kamera arkası izle: Alpaslan'dan kanlı giriş! EDHO yeni bölümde kimler ölecek? Yaman Korkmaz, Yavuz Sincanlı, Alpaslan, Tipi ve Şahin Ağa hedefte! ATV'nin dizisi olan EDHO, reytinglerde birinci sırayı bırakmazken, dizinin yeni bölümünde neler olacağı merak ediliyor. EDHO son bölümde vurulan Şahin Ağa diziye veda mı ediyor? İşte yeraltı dünyasının nam salan ailesi Çakırbeyliler'in EDHO 175. bölümde başına gelecekler...

EDHO KAMERA ARKASI

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 175. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Sevilen dizinin kamera arkası görüntüleri ise sosyal medyada ilgi odağı oldu. EDHO 6. sezonda Alpaslan Çakırbeyli'nin namı yürürken, tüm sahneler büyük bir heyecanla takip ediliyor.