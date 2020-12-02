Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da 'Ömür'ü canlandıran Ceren Benderlioğlu, trafik magandalarına meydan okudu. Bağdat Caddesi'nde makas hareketi yapan şoförlere kızan oyuncu, kuralları ihlal edenleri emniyete ihbar edeceğini belirtti.
MAKASINIZ SİZİ DELSİN EMİ!
Benderlioğlu yaptığı paylaşımda, "İki gün önce makas atanları gördüm. Arabama kamera koyduracağım, hepinizi üşenmeden emniyete vereceğim. Makasınız sizi delsin emi! 20 yaşında bir evladı yediniz, kimse kaçan yakalansın bulunsun."
EDHO'nun Ömür'ü, dizide Behzat karakterine hayat veren eşinin kardeşi rolünde yer alıyor. Yani karı-koca EDHO'da, Façalı ailesi üyelerinin abi kardeşi olarak karşımıza çıkıyor. Atv'nin 6 sezondur salı akşamlarının vazgeçilmezi haline dönüşen dizi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da kardeş olan ancak gerçekte mutlu bir evlilik sürdüren Emir Benderlioğlu ve Ceren Benderlioğlu, ilk görüşte aşkı tadanlardan. EDHO'nun Behzat'ı ile Ömür'ü gerçek hayatta aşkı nasıl birbirlerinde bulmuşlar?
EMİR - CEREN BENDERLİOĞLU
Atv'de yayınlanan Dizi TV programına konuşan Emir Benderlioğlu, bu aşkın nasıl başladığı ile ilgili detayları anlattı. Ankaralı olan ve dizide Ankara havasında sergilediği performans ile hayranlık uyandıran Emir Benderlioğlu, sahibi olduğu restorana müşteri olarak gelen Ceren hanım ile birbirlerinin oyuncu olduğunu bilmeden tanıştıklarını anlattı.
"Etkilenme olmuş demek ki" diyerek ilk görüşte birbirlerini fark ettiklerini anlatan oyuncu, aradan 10 yıl geçtiğini hatırlattı.
Ceren Benderlioğlu ise bunun ilk görüşte aşk olduğunu düşünüyor. Oyuncu, "3 basamaklı merdivenden indim. Göz göze geldik, Allah dedim yanıyoruz. 1,5 sene sonra da evlendik. Hemen çıkmaya başlamadık. Aradan 10 ay falan geçti, arkadaşlık yaptık. Ondan sonra Onur Tan'ın setinde tekrardan karşılaşıp çıkmaya başladık" diyerek tanışma hikayeleri ve sonrasında yaşananlarla ilgili detay verdi.
Çıkmaya başladıktan 3 – 3,5 ay sonra evlendiklerini dile getiren Ceren hanım, geçtiğimiz gün de instagram hesabından "İyi ki doğmuşsun adamım" notuyla eşinin doğum gününü kutlamıştı.