EMİR - CEREN BENDERLİOĞLU

Atv'de yayınlanan Dizi TV programına konuşan Emir Benderlioğlu, bu aşkın nasıl başladığı ile ilgili detayları anlattı. Ankaralı olan ve dizide Ankara havasında sergilediği performans ile hayranlık uyandıran Emir Benderlioğlu, sahibi olduğu restorana müşteri olarak gelen Ceren hanım ile birbirlerinin oyuncu olduğunu bilmeden tanıştıklarını anlattı.