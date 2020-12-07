Kuruluş Osman 37. bölüm fragmanı izle: ATV ekranlarında çarşamba günlerine damgasını vurmaya devam eden Kuruluş Osman dizisinde bu hafta yaşanacak olaylar heyecanı arşa çıkaracak. 'Cenk daha yeni başlar gardaşlar, zafere!' sözleriyle büyük yankı uyandıran Osman'ın verdiği mücadele izleyicilerde büyük bir merak uyandırdı.
'İnegöl'ü de alacağım dese kim ne edebilir. Kayının selameti için durdurulmalı' diyerek tavrını ortaya koyan Savcı'nın ipleri kopma noktasına getirmesi olayların gidişatını farklı bir boyuta taşıyacağının ipuçlarını gösterdi.
Kuruluş Osman 37. bölüm fragmanında "Osman Bey Kulucahisar'ı fethetmiş!" sözleri büyük yankı uyandırdı.
KURULUŞ OSMAN 36. BÖLÜMDE NELER OLDU?
"O kaleden ya zaferle döneceğiz ya da şehit olacağız."
Ağabeyi Savcı ve amcası Dündar'ı Kulucahisar Kalesi'nden kurnaz bir planla kurtaran Osman Bey, Bala Hatun'un kendisine yeni bir eş bulmasına yönündeki tavsiyesinin ardından Targun Hatun'u eş olarak alacağını ilan eder. Osman Bey tarafından küçük düşürülmenin acısını Flatyos'tan çıkaran Nikola, Yavlak Arslan'dan gelen buluşma teklifini lehine çevirmenin yollarını arar.
Nikola ile barışması için yapılan teklife, hedefine Kulucahisar'ı koyan Osman Bey'in hamlesi çok farklı olacaktır. Osman Bey, Targun Hatun'la evlenecek mi? Kulucahisar Kalesi geri alınabilecek mi? Nikola kendisini hayal kırıklığına uğratan Flatyos'a hangi görevi verecek? Bala Hatun, Targun Hatun'un sırrını çözebilecek mi? Bamsı Bey, Cerkutay'dan öğrendikleriyle ne yapacak? Osman Bey'in Targun Hatun kararı obada nasıl karşılanacak?