Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Televizyon
    • 03.12.2020 19:55
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 03.12.2020 19:55
    ABONE OL

    oyuncuları kimlerdir? nedir ve nerede çekiliyor? İşte oyuncu kadrosu

    oyuncuları kimlerdir? Kanal D'de bu akşam saat 20.00'de konusu ve oyuncu kadrosu dikkat çeken yeni bir dizi ekranlara merhaba diyor. Pek çok ünlü ismin rol aldığı diziye dair detaylar izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Diziye dair detayları merak eden izleyiciler özellikle kimlerdir sorusuyla ilgili araştırmalar yapıyor. Peki, nedir? İyi Aile Babası nerede çekiliyor? İşte merak edilen oyuncu kadrosu

    İyi Aile Babası oyuncuları kimlerdir?

    İyi Aile Babası oyuncuları kimlerdir? Uzun bir süredir tanıtımları heyecanla izlenen İyi Aile Babası dizisi dikkat çeken oyuncu kadrosu ve konusuyla bu akşam ilk bölümüyle saat 20.00'de Kanal D ekranlarında merhaba diyor. Dizinin oyuncu kadrosunu ve konusu merak eden izleyiciler ise özellikle şu saatlerde arama motorları üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Peki, İyi Aile Babası oyuncuları kimlerdir? İyi Aile Babası konusu nedir ve nerede çekiliyor? İşte oyuncu kadrosu

    İYİ AİLE BABASI OYUNCULARI

    Mehmet Ali Pamuk (Çağlar Çorumlu)

    Aslı Pamuk (Şebnem Bozoklu)

    Arife Pamuk (Melek Baykal)

    Kerami Pamuk (Salih Kalyon)

    Rıfkı Pamuk (Timur Acar)

    Ayfer (Bahar Süer)

    Emre Güney (Berke Üsdiken)

    Damla Pamuk (Ecrin Su Çoban)

    Oğulcan Pamuk (Berat Efe Parlar)

    Aydan Hemşire (Beste Bereket)

    İYİ AİLE BABASI KONUSU

    Özel bir klinik sahibi olan halk sağlığı hekimi Mehmet Ali karısını ve çocuklarını çok seven, fedakar bir aile babasıdır. Aynı zamanda alt kat komşuları olan annesine de çok düşkündür. Bu yüzden sürekli karısı ile annesi arasında kalıp, ikisi arasında zorlu bir arabuluculuk görevi üstlenmektedir.

    Bu yaşadıkları yetmezmiş gibi bir gece rüyasında Duru Nine'yi gören Mehmet Ali az bir ömrü kaldığını öğrenir. Yaşadığı hayatı sorgulamaya başlar. Yaşadığı süre boyunca hayata dair bir iz bırakmadığını fark eden Mehmet Ali, iz bırakmaya karar verir.

    İYİ AİLE BABASI NEREDE ÇEKİLİYOR?

    Dizinin çekimleri Beykoz Kundura Fabrikası'nda yapılmaktadır. Ancak çekimler şehrin diğer semtlerinde koronavirüs kurallarına uygun bir şekilde devam edecektir.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Televizyon İyi Aile Babası oyuncuları kimlerdir? İyi Aile Babası konusu nedir ve nerede çekiliyor? İşte oyuncu kadrosu