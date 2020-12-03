İyi Aile Babası oyuncuları kimlerdir? Uzun bir süredir tanıtımları heyecanla izlenen İyi Aile Babası dizisi dikkat çeken oyuncu kadrosu ve konusuyla bu akşam ilk bölümüyle saat 20.00'de Kanal D ekranlarında merhaba diyor. Dizinin oyuncu kadrosunu ve konusu merak eden izleyiciler ise özellikle şu saatlerde arama motorları üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. Peki, İyi Aile Babası oyuncuları kimlerdir? İyi Aile Babası konusu nedir ve nerede çekiliyor? İşte oyuncu kadrosu
İYİ AİLE BABASI OYUNCULARI
Mehmet Ali Pamuk (Çağlar Çorumlu)
Aslı Pamuk (Şebnem Bozoklu)
Arife Pamuk (Melek Baykal)
Kerami Pamuk (Salih Kalyon)
Rıfkı Pamuk (Timur Acar)
Ayfer (Bahar Süer)
Emre Güney (Berke Üsdiken)
Damla Pamuk (Ecrin Su Çoban)
Oğulcan Pamuk (Berat Efe Parlar)
Aydan Hemşire (Beste Bereket)
İYİ AİLE BABASI KONUSU
Özel bir klinik sahibi olan halk sağlığı hekimi Mehmet Ali karısını ve çocuklarını çok seven, fedakar bir aile babasıdır. Aynı zamanda alt kat komşuları olan annesine de çok düşkündür. Bu yüzden sürekli karısı ile annesi arasında kalıp, ikisi arasında zorlu bir arabuluculuk görevi üstlenmektedir.
Bu yaşadıkları yetmezmiş gibi bir gece rüyasında Duru Nine'yi gören Mehmet Ali az bir ömrü kaldığını öğrenir. Yaşadığı hayatı sorgulamaya başlar. Yaşadığı süre boyunca hayata dair bir iz bırakmadığını fark eden Mehmet Ali, iz bırakmaya karar verir.
İYİ AİLE BABASI NEREDE ÇEKİLİYOR?
Dizinin çekimleri Beykoz Kundura Fabrikası'nda yapılmaktadır. Ancak çekimler şehrin diğer semtlerinde koronavirüs kurallarına uygun bir şekilde devam edecektir.