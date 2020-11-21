Hollywood batıyor

Pandemi süreci film endüstrisinin kalbi Hollywood'u iflasın eşiğine getirdi… Yılda 4 bine yakın film projesinin hayata geçtiği Hollywood'da geçen yıl sadece 315 film çekildi. Birçoğu da vizyona girmedi. Sadece Hollywood değil. Tüm ülkelerdeki film sektörü ağır darbe aldı. Yeni James Bond filmi 'No Time To Die'ın (Ölmek için Zaman Yok) vizyona gireceği tarih Kasım 2020 olarak açıklanmıştı. Ancak vizyon tarihi önce Nisan 2021'e şimdi de Kasım 2021 olarak değiştirildi. Dünyanın en büyük sinema zincirlerinden biri olan Cineworld, 4 Ekim'den itibaren ABD ve İngiltere'deki sinemalarını kapattı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN