MİRAN'IN HAYATI ALLAK BULLAK OLUYOR!

Füsun Aslanbey'in gelişi ve Miran'ın öz babasının Hazar olduğunu açıklaması; hem Aslanbeyler'in hem de Şadoğulları'nın hayatında bir bomba etkisi yaratır. Miran, Hazar'ın babası olduğu gerçeğini kabullenemezken Şadoğlu'nda da bu konuda çatlak sesler çıkmaya devam etmektedir. Ancak Reyyan her zamanki gibi Miran'ın yanında olup desteğini esirgemez