12 sezondur ekranda olan ve başarılarla adından söz ettiren Esra Erol, bu sezonda da boşanma sürecinde ve sonrasında çocukları mağdur eden ebeveynlerin velayet savaşlarında ara bulucu oluyor. Yıllardır ailesine kavuşamayanlar, evlilik vaadiyle kandırılanlar, kayıp evladını bulmaya çalışanlar, herhangi bir konuda mağduriyet yaşayanlar aradıkları çözümleri Esra Erol'da bulmaya devam ediyor. Esra Erol'da canlı yayınında bugün (16 Kasım 2020 Pazartesi) neler oluyor?
Kanser hastası 5 yaşındaki oğlunu hastane kapısına bıraktı! Anne oğul 13 yıl sonra Esra Erol'da kavuştu! Peki annesi Filiz, Emre'i yine mi terk etti yoksa evladına sahip mi çıktı?
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Bir göbek attı on binlerce lirayı kaptı! Türkiye, Aysel Seran'ın görüntülerini konuşuyor! Yaşar Bey'in başına gelenlere inanamayacaksınız! Bugün büyük gün, bugün yüzleşme vakti! Yaşar Bey karısı Aysel ile karşı karşıya geliyor!
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Velayeti Hatice'de olan 2 yaşındaki Emircan'ı ayrı yaşadığı kocası Yusuf kaçırdı! Bir annenin isyanı Esra Erol'da!
"İkimizde kocaya kaçıyoruz" diye not bırakıp giden Hüsniye ile Bahar'ın sır dolu kaçışı ve daha fazlası Atv Esra Erol'da canlı yayınında!