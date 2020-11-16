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    • 16.11.2020 16:57
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    ! Emre 13 yıl sonra kavuştuğu annesi Filiz Ertaş tarafından yine mi terk edildi?

    Esra Erol'da canlı yayınında bugün (16 Kasım 2020 Pazartesi); kanser hastası 5 yaşındaki oğlunu hastane kapısına bırak giden Filiz Ertaş, 13 yıl sonra evladını bir kez daha mı terk etti yoksa sahip mi çıktı?, 5 aylık bebeğini abisi Musa Yıldızer'e emanet eden ve 1.5 yıl sonra evladını geri almaya çalışan Leyla'nın büyük iddiası, "İkimizde kocaya kaçıyoruz" diye not bırakıp giden Hüsniye ile Bahar'ın sır dolu kaçışı, bir göbek atarak on binlerce lirayı kapan Yaşar Bey ve karısı Aysel Hanım canlı yayında yüzleşiyor. Hepsi ve daha fazlası Atv Esra Erol'da canlı yayınında!

    12 sezondur ekranda olan ve başarılarla adından söz ettiren Esra Erol, bu sezonda da boşanma sürecinde ve sonrasında çocukları mağdur eden ebeveynlerin velayet savaşlarında ara bulucu oluyor. Yıllardır ailesine kavuşamayanlar, evlilik vaadiyle kandırılanlar, kayıp evladını bulmaya çalışanlar, herhangi bir konuda mağduriyet yaşayanlar aradıkları çözümleri Esra Erol'da bulmaya devam ediyor. Esra Erol'da canlı yayınında bugün (16 Kasım 2020 Pazartesi) neler oluyor?

    ATV CANLI YAYIN ESRA EROL İZLE - TIKLA

    Kanser hastası 5 yaşındaki oğlunu hastane kapısına bıraktı! Anne oğul 13 yıl sonra Esra Erol'da kavuştu! Peki annesi Filiz, Emre'i yine mi terk etti yoksa evladına sahip mi çıktı?

    Bebeği 5 aylıkken abisi Musa Yıldızer'e bıraktı, 1.5 yıl sonra geri almak istedi. Gerçekler ne kim doğruyu söylüyor? Esra Erol'un Leyla'ya teklifi çok konuşulacak!

    Bir göbek attı on binlerce lirayı kaptı! Türkiye, Aysel Seran'ın görüntülerini konuşuyor! Yaşar Bey'in başına gelenlere inanamayacaksınız! Bugün büyük gün, bugün yüzleşme vakti! Yaşar Bey karısı Aysel ile karşı karşıya geliyor!

    Karısı Saniye Özbakır 2 çocuğunu da bıraktı Adem Akça'ya kaçtı! 9 Mart'tan bu yana kayıp olan Saniye ve Adem nerede?

    Velayeti Hatice'de olan 2 yaşındaki Emircan'ı ayrı yaşadığı kocası Yusuf kaçırdı! Bir annenin isyanı Esra Erol'da!

    "İkimizde kocaya kaçıyoruz" diye not bırakıp giden Hüsniye ile Bahar'ın sır dolu kaçışı ve daha fazlası Atv Esra Erol'da canlı yayınında!
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    Haberler Televizyon ESRA EROL CANLI YAYIN İZLE! Emre 13 yıl sonra kavuştuğu annesi Filiz Ertaş tarafından yine mi terk edildi?