12 sezondur ekranda olan ve başarılarla adından söz ettiren Esra Erol, bu sezonda da boşanma sürecinde ve sonrasında çocukları mağdur eden ebeveynlerin velayet savaşlarında ara bulucu oluyor. Yıllardır ailesine kavuşamayanlar, evlilik vaadiyle kandırılanlar, kayıp evladını bulmaya çalışanlar, herhangi bir konuda mağduriyet yaşayanlar aradıkları çözümleri Esra Erol'da bulmaya devam ediyor. Esra Erol'da canlı yayınında bugün (5 Kasım 2020 Perşembe) neler oluyor?
Türkiye nefesini tuttu bu haberi bekliyor! Hiçbir haber alınamayan Esra Evans nerede? Bir mucize gerçek oldu, Necati'nin kardeşini Esra Erol buldu. Abi kardeş 38 yıl sonra Esra Erol'da canlı yayınında kavuştu! İki kardeş şimdi, 10 yaşındayken Amerika'ya evlatlık verilen 41 yaşındaki kardeşleri Esra Evans'ı arıyor! Necati'nin Amerika'ya evlatlık verilen 41 yaşındaki ablası Esra Evans'la ilgili son dakika gelişmesi Esra Erol'da canlı yayınında!
Önce sosyal medyada düet yaptı, sonra kocası işe gidince çocuğunu da alıp Abbas'a kaçtı! Bugün yüzleşme vakti! Hasan Hüseyin eşi Şerife Nur ile canlı yayında karşı karşıya gelecek!
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