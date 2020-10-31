EDHO 170. bölüm fragmanında çakalların evdeki hesabı çarşıya uymuyor. Yeni sezona bomba gibi bir giriş yapan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da gelecek hafta yaşanan gelişmelerle Hızır ve Alparslan arasındaki uçurum derinleşecek. Son bölümde efsane bir final sahnesiyle sona eren dizinin yeni bölüm fragmanında Yaman Korkmaz ve Hızır Çakırbeyli arasında bir anlaşma yapıldığı ve bu anlaşma neticesinde Yaman Korkmaz'ın masaya oturduğu görülüyor. Alparslan bu durumu "Sırf savaş bitsin diye, ben Yaman ile savaşmayayım diye bunu yapar" şeklinde yorumlayarak Korkmazların üzerine gidiyor ve Hamdi Korkmaz'ı yakalıyor. İşte heyecanlı sahnelerin yer aldığı EDHO 170. bölüm fragmanı

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

"Hızır devreye giriyor!"

Hızır Çakırbeyli, hayatının en büyük sınavını canından çok sevdiği yeğeni Alpaslan'la verir. Başına buyruk yaptığı baskınlar yüzünden yeğenini masadan kovan Hızır Reis, bununla yetinmeyip aileden de kovar.