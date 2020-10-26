ATV CANLI YAYIN MÜGE ANLI İZLE! Feci şekilde can verdi! Filiz Akyüz'ün ölümüyle ilgili uzmanlar ne diyor?

4 ekimde hayatını kaybetti! Sorular şüpheler, iddialar suçlamalar...Planlı bir cinayet, çalışılmış bir tuzak ya da bir başka ihtimal! Filiz Akyüz'ün şüpheli ölümü! Gaz sızıntısı patlamaya neden oldu, feci şekilde can verdi. Uzmanlar neden şüpheleniyor? Cinayet mi kaza mı? Yıllar önce yaşanan benzer olay. Uzman Makine Mühendisi Müge Anlı canlı yayınında!

8 yıldır kayıp bir anne, babası bildiği baba değil, kimlik bile çıkartamayan kardeş! Gamze Cabadak'ın kayıp annesiyle ilgili sıcak gelişme! Uşak'ta korkunç cinayet emekli gurbetçiyi tüfekle vurdular borç verilen altınlar, suçlanan akrabalar... 75 yaşındaki İbrahim Kaynak'ı kim neden öldürdü?