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    • 26.10.2020 10:22
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    ATV CANLI YAYIN MÜGE ANLI İZLE! Feci şekilde can verdi! Filiz Akyüz'ün ölümüyle ilgili uzmanlar ne diyor?

    Müge Anlı'da son dakika gelişmeleri... Hafta içi her gün 10.00'da Türkiye'yi Atv ekranlarına kilitleyen başarılı sunucu Müge Anlı'nın bugünkü programında neler oluyor? 24 yaşındaki Filiz Akyüz'ün ölümündeki sır perdesi... Planlı bir cinayet, çalışılmış bir tuzak ya da bir başka ihtimal! Filiz Akyüz'ün şüpheli ölümü! Gaz sızıntısı patlamaya neden oldu, feci şekilde can verdi. Uzmanlar neden şüpheleniyor? Cinayet mi kaza mı? Gamze Cabadak'ın kayıp annesiyle ilgili sıcak gelişme! İbrahim Kaynak'ı kim neden öldürdü? Hepsi ve daha fazlası ında!

    Müge Anlı'da bugün (26 Ekim 2020 Pazartesi) neler yaşanıyor? Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...

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    4 ekimde hayatını kaybetti! Sorular şüpheler, iddialar suçlamalar...Planlı bir cinayet, çalışılmış bir tuzak ya da bir başka ihtimal! Filiz Akyüz'ün şüpheli ölümü! Gaz sızıntısı patlamaya neden oldu, feci şekilde can verdi. Uzmanlar neden şüpheleniyor? Cinayet mi kaza mı? Yıllar önce yaşanan benzer olay. Uzman Makine Mühendisi Müge Anlı canlı yayınında!

    8 yıldır kayıp bir anne, babası bildiği baba değil, kimlik bile çıkartamayan kardeş! Gamze Cabadak'ın kayıp annesiyle ilgili sıcak gelişme! Uşak'ta korkunç cinayet emekli gurbetçiyi tüfekle vurdular borç verilen altınlar, suçlanan akrabalar... 75 yaşındaki İbrahim Kaynak'ı kim neden öldürdü?
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    Haberler Televizyon ATV CANLI YAYIN MÜGE ANLI İZLE! Feci şekilde can verdi! Filiz Akyüz'ün ölümüyle ilgili uzmanlar ne diyor?