Müge Anlı, Aleyna Çakır'ın cinayetini aydınlatırken son dakika haberleri de teker teker geliyor. Ümitcan Uygun, Ümitcan Uygun'un annesi Gülay Uygun ve Aleyna Çakır hakkındaki son detaylar yakından takip edilirken yeni tanıklar ve şoke eden ifadeleri ortaya çıktı. Soruşturmanın detayları merak edilirken genç kızların iş bulma vaadiyle kandırıldığı iddialar arasında yerini alıyor.
GÜLAY UYGUN'UN ÖLÜMÜNDE YENİ TANIKLAR, KORKUTAN İFADELER ORTAYA ÇIKTI!
ATV habere ulaşan ve isminin açıklanmasını istemeyen bir genç kız ifadesinde "Düğününde otururken Ümitcan ile birlikte 6 kız geldi. 19-20 yaşları arasında. Ümitcan'ın annesine seslendiler. Yurtta çalışıyorum bunları ben büyütüyorum. Beni seviyorlar dedi. Kızlarla sohbet ederken biz 18 yaşını doldurduk, bize ev açtı. Şu an Ümitcan ile birlikteyiz bizi çalıştırıyor dedi. Annesi de söyledi..." dedi.
MÜGE ANLI'DAN AÇIKLAMA
Müge Anlı da sosyal medyadaki eleştirilere yanıt verdi ve Gülay Uygun'un şüpheli ölümünden kendisinin 'sorumlu' tutulmasıyla ilgili açıklama yaptı.
ATV'de yayınlanan programında konuşan Müge Anlı, şunları söyledi:
"Allah rahmet eylesin. Devletin kurumları önemli kurumlardır. Soruşturmayı ben onlara bırakma taraftarıyım. Devlet de soruşturmayı başlattı, müfettişleri görevlendirdi. Çok sayıda kız bizi aradı bununla ilgili.
Hatta 2 gün sonra da hanımefendinin ifadesi alınacakmış. Kızlar, 'Rahmetli hanım bize Whatsapp grubu kurdu. 'Benim hakkımda soru sorarlarsa iyi şeyler söyleyin' diye yazdı." dediler. Fakat konu onun üzerinde değilken dün şüpheli şekilde hayatını kaybetti. Allah rahmet eylesin.
BU İŞİN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ"
Bu bir yıldırma politikası, biliyorum. Keşke hanımefendi hayatta olsaydı. O kadar üzüldüm ki... Keşke hanımefendi bizi arayıp 'Yüzleşebilirim o kızlarla' deseydi. Ben hanımefendiyi bilmem. Konuyu devlete bıraktım, gerekli soruşturma açıldı.
3.5 aydır neredeyse tüm medya kuruluşlarında oğlu hakkında bu haberler yapıldı. Tüm bunlar yaşanırken psikolojisi gayet sağlam kalan bir hanımefendi, soruşturma başlatılınca mı intihar eder? Neden intihar etsin? Bunun için hiçbir gerekçe yok. O yüzden ben bu konunun da araştırılacağından eminim.
Aleyna intihar mı etti öldürüldü mü diye konuşurken, ikinci hanımefendi de aynı şekilde hayata gözlerini yumdu.
Bu işin peşini bırakmayacağız."