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    • 21.09.2020 12:25
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    Son dakika... Acı haber Antalya'dan canlı yayınında geldi! 'in cansız bedenine ulaşıldı

    Günlerdir kayıptı, ölü olarak bulundu... Antalya'da günlerdir aranan 'in cansız bedeni Antalya, Kepez Varsak Orman'ında bulundu. Tüm oklar ise karşı komşu 'i gösteriyor. canlı yayında Veli Ünder'in eşinin, Duygu Çelikten'den 'kuma'sı olarak bahsettiğini söyledi. İşte Müge Anlı Duygu Çelikten olayında yaşanan son dakika gelişmesi...

    İki çocuk annesi olan Duygu Çelik 15 gündür kayıp olduğu iddia edilmişti. Bugün Müge Anlı ile tatlı Sert programında Duygu Çelikten ölü olarak bulundu.

    Sırtından ve yan tarafından bıçak darbeleri alan Çelikten'in ormanlık alanda ölü bulunduğu açıklandı.

    İki çocuk annesi olan Duygu Çelikten kayıp olduğu iddiaları ile gündemdeydi. Çelikten'in Annesi Antalya Muratpaşa'da yaşayan 2 çocuk annesi Duygu Çelik'in 12 gündür kayıp olduğunu söylemişti.

    Veli ismindeki karşı komşularının kızını kaçırdığını söyleyen anne, kızının fatura ödemesi için dışarı çıktığını dönüşte komşusunun kızı zorla arabaya bindirerek kaçırdığını duyduklarını söyledi.

    Son dakika bilgilerine Duygu Çelikten'i kaçırıldığı iddia edilen Veli ismindeki komşu hakkında arama çalışması başlatıldı.
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