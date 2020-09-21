İki çocuk annesi olan Duygu Çelik 15 gündür kayıp olduğu iddia edilmişti. Bugün Müge Anlı ile tatlı Sert programında Duygu Çelikten ölü olarak bulundu.

Sırtından ve yan tarafından bıçak darbeleri alan Çelikten'in ormanlık alanda ölü bulunduğu açıklandı.