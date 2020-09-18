Müge Anlı ile Türkiye'nin gündemine gelen Aleyna Çakır'ın ölümünün ardından yaşanan gelişmelere dün gece bir yenisi daha eklendi. Aleyna Çakır'ın ölümünde şüpheli Ümit Can'ın annesi Gülay Uygun intihar etti. Gülay Uygun'un şüpheli ölümü bir kez daha gözleri Ümit Can'a çevirdi.
MÜGE ANLI'YI SUÇLADILAR
Gülay Uygun'un cansız bedeninin yanında bulunan intihar mektubunda suçlanan isim Müge Anlı oldu. ATV ekranlarında 12 yıldır program yapan, sayısız suçlunun yakalanmasında başrol oynayan, katillerin ortaya çıkmasını, kaybolanların ailelerine kavuşmasını sağlayan Müge Anlı, şüpheli intiharda suçlanan isim olmuştu. Bu sabah programında "Bir tane kız çocuğu daha öldürülmesin diye davamdan vazgeçmeyeceğim" diyen Müge Anlı, Türkiye'nin desteğini arkasında buldu.
ATV HABER PERDE ARKASINI ARAŞTIRDI
Gülay Uygun'un ölümünün ardından ATV haber ailenin çevrisine gitti. Gülay Uygun'un cansız bedeninin yanında bir alışveriş poşeti, ve ağzında maske olması kafaları karıştırdı. Gece vakti alışveriş yaptıktan sonra karanlık ormanda tek başına ne yapıyordu? Soruları soruldu. ATV Haber komşulara sordu.
AİLE ÖĞLEN VAKTİ ARAMAYA BAŞLADI
Gülay Uygun'un ailesi onu öğlen saatlerinde aramaya başladı. Soranlara ise 'kayboldu' dediler. Ancak aranan yer ise Keçiören'e 20 Km uzaklıktaydı. Cesedin bulunduğu yer ise 2 Km uzaklıkta.
İntihar ettiği söylenen kadının komşusu, "Gülay Hanım'ın ölümünde de zaten büyük bir çete daha fazla üzerine gidilmesin diye bastırılmış bir konuydu. Kesinlikle intihar değil" dedi.