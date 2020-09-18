



AİLE ÖĞLEN VAKTİ ARAMAYA BAŞLADI

Gülay Uygun'un ailesi onu öğlen saatlerinde aramaya başladı. Soranlara ise 'kayboldu' dediler. Ancak aranan yer ise Keçiören'e 20 Km uzaklıktaydı. Cesedin bulunduğu yer ise 2 Km uzaklıkta.



İntihar ettiği söylenen kadının komşusu, "Gülay Hanım'ın ölümünde de zaten büyük bir çete daha fazla üzerine gidilmesin diye bastırılmış bir konuydu. Kesinlikle intihar değil" dedi.