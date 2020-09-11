Müge Anlı Atv canlı yayınında son dakika gelişmeleri paylaşıyor. Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (11 Eylül 2020 Cuma) neler yaşanıyor? Tehdit edildi, şiddet gördü, can verdi. Bir babanın feryadı! Bir annenin gözyaşları. İntihar süsü mü verdiler? Öldürüp mü astılar? Türkiye'nin yüreğini yakan Aleyna Çakır nasıl öldü? İddiaların odağındaki Ümitcan Uygun tutuklandı mı?

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Aleyna'nın dramı. Korkunç gerçekler, kan donduran olaylar! Tuzağa düşürülen genç kızlar, pişmanlık, çaresizlik, korku. 21 yaşındaki Aleyna Çakır'ın acı sonu... Misafir dediler, evlerine aldılar binlerce liralarından oldular. Kahraman çiftinin pes dedirten iddiası az sonra Müge Anlı'da!

Aleyna Çakır kimlikteki ismiyle Sema Esen, 21 yaşında evinde ölü olarak bulundu. Defalarca şiddet gördüğü ve sürekli tehdit edildiği öğrenilen genç kızın ölümünden 2 ay önce çekilen video görüntüleri Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Yaklaşık 4 ay önce hayatını kaybeden Aleyna Çakır'ın ölümünde şüpheler, erkek arkadaşı Ümitcan Uygun'u işaret ediyor.