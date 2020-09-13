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    • 13.09.2020 20:09
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    ile Mustafa 'de izle! 2. bölüm

    ile Mustafa, 2. bölümü ile ekranlarında yayınlanıyor. ilk bölümüyle ATV seyircisinin beğenisini kazandı. İntepe, ve 'in başrollerinde oynadığı Maria ile Mustafa'nın 2. bölümünü seçeneği...

    Maria ile Mustafa 2. bölüm canlı izle!

    ATV CANLI YAYIN

    ile Mustafa, 2. bölümü ile ekranlarında yayınlanıyor. ilk bölümüyle ATV seyircisinin beğenisini kazandı. İntepe, ve 'in başrollerinde oynadığı Maria ile Mustafa'nın 2. bölümünü seçeneği...

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    MARİA İLE MUSTAFA'NIN KONUSU
    Kolombiyalı bir anne ve Kapadokya'lı bir babanın kızı olan Maria Yıldırım, yıllar sonra doğduğu büyülü topraklara geri döner. Bu yolculuk sırasında yörenin en büyük ailelerinden biri olan Candemir Ailesi'nden Mustafa Candemir'le tanışır. Biri kaderinde ne yazılıysa onu, diğeri ise kendi kaderini kendi yazmaya inanan bu iki genç kısa sürede birbirlerine deliler gibi aşık olurlar. Maria, henüz küçük bir kızken terk ettiği "Güzel Atlar Diyarı"nda hayatının aşkını bulduğunu düşünür. Ama onu çok büyük bir sürpriz beklemektedir. Mustafa Candemir, göründüğü kadar özgür bir adam değildir!

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