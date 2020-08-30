Esra Erol ne zaman başlıyor? Esra Erol yeni sezon tarihi belli oldu mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Sevilen sunucu Esra Erol'un sunumuyla ekranlara gelen Esra Erol'da yeni sezonda izleyicilerin karşısında olacak. Geçtiğimiz günlerde yapılan açıklama ile programın başlayacağı tarih hakkında ipucu verilmişti. Peki, Esra Erol ne zaman başlıyor? İşte Atv'nin sevilen programı Esra Erol'da canlı yayın tarihi...

ESRA EROL NE ZAMAN BAŞLIYOR?

12 sezondur ekranda başarılarla adından söz ettiren Esra Erol, 31 Ağustos Pazartesi saat 16.20'de atv'de başlıyor. Bu sezonda da boşanma sürecinde ve sonrasında çocukları mağdur eden ebeveynlerin velayet savaşlarında arabulucu olacak.

Yıllardır ailesine kavuşamayanlar, evlilik vaadiyle kandırılanlar, kayıp evladını bulmaya çalışanlar, herhangi bir konuda mağduriyet yaşayanlar aradıkları çözümleri Esra Erol'da bulmaya devam edecek. Pazartesi, yeni sezonun ilk bölümüyle seyircisiyle buluşacak olan Erol, sürprizlerle dolu formatıyla ekranlarda olmaya devam edecek.