Esra Erol ne zaman başlıyor? Esra Erol yeni sezon tarihi belli oldu mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Sevilen sunucu Esra Erol'un sunumuyla ekranlara gelen Esra Erol'da yeni sezonda izleyicilerin karşısında olacak. Geçtiğimiz günlerde yapılan açıklama ile programın başlayacağı tarih hakkında ipucu verilmişti. Peki, Esra Erol ne zaman başlıyor? İşte Atv'nin sevilen programı Esra Erol'da canlı yayın tarihi...
ESRA EROL NE ZAMAN BAŞLIYOR?
12 sezondur ekranda başarılarla adından söz ettiren Esra Erol, 31 Ağustos Pazartesi saat 16.20'de atv'de başlıyor. Bu sezonda da boşanma sürecinde ve sonrasında çocukları mağdur eden ebeveynlerin velayet savaşlarında arabulucu olacak.
Yıllardır ailesine kavuşamayanlar, evlilik vaadiyle kandırılanlar, kayıp evladını bulmaya çalışanlar, herhangi bir konuda mağduriyet yaşayanlar aradıkları çözümleri Esra Erol'da bulmaya devam edecek. Pazartesi, yeni sezonun ilk bölümüyle seyircisiyle buluşacak olan Erol, sürprizlerle dolu formatıyla ekranlarda olmaya devam edecek.
ESRA EROL KİMDİR?
Esra Erol 12 mayıs 1982 tarihinde İstanbul Eyüp'te dünyaya geldi ancak aslen Sinoplu. Babası polis olduğu bilinen Esra Erol'un 4 kardeşi var. Kardeşleri Pervin, Filiz, Eda ve Bihter'dir. İlk-orta ve lise öğrenimini Kütahya'da tamamlayan Esra Erol, kız lisesi çini ve seramik mezunu olduktan sonra açık öğretim fakültesini bitirdi.
Maltepe Üniversitesi'nden diksiyon-spikerlik kursu alan Esra Erol sonrasında Marmara Üniversitesi Radyo-Televizyon bölümünde eğitim aldı.Evlilik programı sunmaya Flash Tv 'de "Desti Izdivaç"adlı programla başlayan Esra Erol ulusal kanallarda kendi ismini taşıyan evlilik programlarının sunuculuğunu üstlendi. Altın Kelebek En İyi Kadın Sunucu ödülünü almıştır. Ali Özbir ile evlidir. 2 çocuk annesidir.
Ali Özbir ile canlı yayında 2010 yılında nikah masasına oturdu. Esra Erol'un çocuklarından ilki İdris Ali 23 Temmuz 2011 tarihinde, ikinci oğlu Ömer Erol ise 2017 yılında dünyaya geldi.