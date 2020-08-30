Maria ile Mustafa afişi izleyiciyle buluştu. Yakında Atv ekranlarında yayınlanacak olan, başrollerini Hilmi Cem İntepe, Jessica May ve Tamer Levent'in paylaştığı Maria ile Mustafa'nın ilk afişi bugün gazetelerde yer aldı. Tanıtımlarındaki büyülü sahnelerle, seyircinin merakla beklediği dizi, yabancı bir kız ile Türk gencinin yoğun ve heyecanlı aşkını konu alıyor.