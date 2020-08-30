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    • 30.08.2020 13:50
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    Atv'nin yeni dizisi 'nın yayın tarihi belli oldu! Dizinin oyuncuları kimler?

    ATV ekranlarında yeni başlayacak olan dizisi merakla bekleniyor. Başrollerini İntepe, ve ’in paylaştığı Maria ile Mustafa’nınyayın tarihi belli oldu. Peki, İstanbul ve Kapadokya'da çekilen Atv'nin yeni dizisi Maria ile Mustafa'nın oyuncu kadrosunda kimler var?

    Maria ile Mustafa'nın yayın tarihi belli oldu!

    Maria ile Mustafa afişi izleyiciyle buluştu. Yakında Atv ekranlarında yayınlanacak olan, başrollerini Hilmi Cem İntepe, Jessica May ve Tamer Levent'in paylaştığı Maria ile Mustafa'nın ilk afişi bugün gazetelerde yer aldı. Tanıtımlarındaki büyülü sahnelerle, seyircinin merakla beklediği dizi, yabancı bir kız ile Türk gencinin yoğun ve heyecanlı aşkını konu alıyor.

    MARİA İLE MUSTAFA NE ZAMAN YAYINLANIYOR?

    Atv ekranlarında izleyiciyle buluşacak olan, başrollerini Hilmi Cem İntepe, Jessica May ve Tamer Levent'in paylaştığı Maria ile Mustafa'nın yayın tarihi belli oldu. 6 Eylül Pazar akşamı seyirciyle buluşmaya hazırlanan dizi, Kolombiya'dan Türkiye'ye gelen Maria ile Ürgüp'ün tanınmış ailesinin veliahtı olan Mustafa'nın aşk hikayesini konu alıyor.

    DİZİNİN OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

    Usta yönetmen Faruk Teber'in yönetmen koltuğuna oturduğu Maria ile Mustafa'nın yapımını NTC Medya, yapımcılığını ise Mehmet Yiğit Alp üstleniyor. Jessica May, Hilmi Cem İntepe ve Tamer Levent'in başrollerini paylaştığı, Haldun Boysan, Alpay Atalan, Ezgi Çelik, Haki Biçici, Zeynep Gülmez, Hülya Gülşen, Tuğba Tutuğ gibi isimlerin de rol alacağı dizi, hayranları tarafından heyecanla bekleniyor.
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