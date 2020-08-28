Atv'nin yeni dizisi Maria ile Mustafa'ya büyük ilgi! Maria ile Mustafa'nın oyuncu kadrosunda kimler var?

Maria ile Mustafa afişi izleyiciyle buluştu. Yakında atv ekranlarında yayınlanacak olan, başrollerini Hilmi Cem İntepe, Jessica May ve Tamer Levent'in paylaştığı Maria ile Mustafa'nın ilk afişi bugün gazetelerde yer aldı. Tanıtımlarındaki büyülü sahnelerle, seyircinin merakla beklediği dizi, yabancı bir kız ile Türk gencinin yoğun ve heyecanlı aşkını konu alıyor.

MARİA İLE MUSTAFA NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Maria ile Mustafa dizisinin başlama tarihi ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Dizinin tanıtımında 'yakında' bilgisi paylaşıldı.

MARİA İLE MUSTAFA OYUNCULARI KİMLER?

Yapımını NTC Medya'nın, yapımcılığını Mehmet Yiğit Alp'in üstlendiği, sezonun en iddialı dizisi, "Maria ile Mustafa"nın başrollerini Hilmi Cem İntepe, Jessica May ve Tamer Levent paylaşırken, projede Ezgi Çelik, Haki Biçici, Haldun Boysan ve Hülya Gülşen gibi birbirinden başarılı birçok oyuncu rol alıyor.