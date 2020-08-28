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    • 28.08.2020 16:08
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    Atv'nin yeni dizisi Maria ile Mustafa'ya büyük ilgi! Maria ile Mustafa'nın oyuncu kadrosunda kimler var?

    ATV ekranlarında yeni başlayacak olan Maria ile Mustafa dizisi merakla bekleniyor. Başrollerini İntepe, ve ’in paylaştığı Maria ile Mustafa’nın ilk afişi bugün gazetelerde yer aldı. İstanbul ve Kapadokya'da çekilen Atv'nin yeni dizisi Maria ile Mustafa'nın yayınlanma tarihi ise büyük bir heyecanla bekleniyor.

    Atv'nin yeni dizisi Maria ile Mustafa'ya büyük ilgi!

    Maria ile Mustafa afişi izleyiciyle buluştu. Yakında atv ekranlarında yayınlanacak olan, başrollerini Hilmi Cem İntepe, Jessica May ve Tamer Levent'in paylaştığı Maria ile Mustafa'nın ilk afişi bugün gazetelerde yer aldı. Tanıtımlarındaki büyülü sahnelerle, seyircinin merakla beklediği dizi, yabancı bir kız ile Türk gencinin yoğun ve heyecanlı aşkını konu alıyor.

    MARİA İLE MUSTAFA NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    Maria ile Mustafa dizisinin başlama tarihi ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Dizinin tanıtımında 'yakında' bilgisi paylaşıldı.

    MARİA İLE MUSTAFA OYUNCULARI KİMLER?

    Yapımını NTC Medya'nın, yapımcılığını Mehmet Yiğit Alp'in üstlendiği, sezonun en iddialı dizisi, "Maria ile Mustafa"nın başrollerini Hilmi Cem İntepe, Jessica May ve Tamer Levent paylaşırken, projede Ezgi Çelik, Haki Biçici, Haldun Boysan ve Hülya Gülşen gibi birbirinden başarılı birçok oyuncu rol alıyor.

    MARİA İLE MUSTAFA KONUSU NE?

    Kolombiya'dan Türkiye'ye gelen Maria ile Ürgüp'ün tanınmış ailesinin veliahtı olan Mustafa'nın aşk hikayesini konu alan dizi, bu aşk içinde üst seviyede bir gerilimi, imkansızlığı ve yaşadıkları büyük zorlukları ekranlara taşıyacak.
    Yabancı bir kızla, Türk gencinin yoğun ve heyecanlı aşkını konu olan "Maria ile Mustafa" çok yakında atv ekranlarında seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor.
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